El uso de métodos caseros para la limpieza del hogar se volvió cada vez más frecuente, especialmente cuando se trata de mantener el baño en buen estado sin recurrir a productos químicos agresivos. En ese contexto, comenzó a difundirse una práctica que combina hielo y bicarbonato dentro del inodoro. La recomendación apunta a realizar este procedimiento una vez por semana como complemento de la limpieza habitual. Se trata de un truco doméstico que busca mejorar el arrastre de residuos y contribuir al mantenimiento general del sanitario. El hielo cumple una función mecánica dentro del inodoro. Al ser arrojado y luego desplazarse con la descarga de agua, genera fricción sobre las paredes internas, lo que puede ayudar a desprender suciedad superficial adherida. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un agente levemente abrasivo y desodorizante. Su combinación con el hielo puede colaborar en la eliminación de olores y en la limpieza básica, especialmente en zonas donde se acumulan residuos livianos. La frecuencia semanal se sugiere como una forma de mantenimiento, no como una limpieza profunda. Este método puede ayudar a evitar la acumulación progresiva de suciedad, siempre que se utilice junto con una higiene regular del inodoro. Sin embargo, este procedimiento no reemplaza el uso de desinfectantes ni productos específicos. Su alcance es limitado y está orientado a la limpieza superficial, por lo que se recomienda utilizarlo como complemento dentro de una rutina de limpieza más completa.