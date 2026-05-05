Los Escribano se marchan de Indra tras anunciar la venta de su 14,3% del capital. La operación se produjo mediante una colocación acelerada al cierre del mercado. Este movimiento marca un punto de inflexión en el conflicto con el Gobierno. El paquete vendido está valorado en unos 1320 millones de euros a precios de mercado. La decisión de que los Escribano se marchan de Indra sorprende, ya que en semanas previas buscaban un acuerdo. La salida implica también el abandono del consejo de administración. Así, los Escribano se marchan de Indra tras más de dos meses de tensiones por el control de la compañía. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y los accionistas marcó el rumbo. Moncloa consideraba a Indra una empresa estratégica para la defensa nacional. Por ello, impulsó cambios en la gestión. Desde el Gobierno se utilizaron distintos mecanismos para forzar un relevo. El objetivo era claro: que los Escribano se marchan de Indra tanto del capital como del consejo. En términos financieros, la operación deja importantes cifras. Los Escribano se marchan de Indra con plusvalías estimadas en unos 950 millones de euros. La inversión inicial, realizada a través de Advanced Engineering, fue de unos 380 millones. Se llevó a cabo en tres compras diferentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, parte de estos beneficios está ligada a un préstamo de JPMorgan. Por eso, el resultado final dependerá del impacto de esa financiación.