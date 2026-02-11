Con apenas 21 años, durante la pandemia, Shayne Coplan empezó a delinear en su departamento en Manhattan, la plataforma de mercados de predicción hoy en auge: Polymarket. En octubre del 2025, se convirtió en el billonario (por miles de millones de dólares) más joven según un Indice de la agencia Bloomberg. Nacido en 1998, fue a escuela pública y siendo adolescente, aprendió programación y compró Ethereum, una cripto, apenas empezó a cotizar a 30 centavos de dólar. Hoy su valor supera los 2.000 dólares. Como gran parte de los emprendedores exitosos, comenzó a estudiar en la NYU pero rápidamente abandonó. ¿Libertario? Se inspiró en Friedrich Hayek para la información descentralizada según consigna Wikipedia. Polymarket se convirtió rápidamente en el mayor mercado de predicciones descentralizado. ¿Cómo funciona? Como una bolsa pero de opiniones, permitiendo comprar y vender sobre temas de política, deportes, economía y mercados. Cada “mercado” presenta una pregunta específica como podría ser si un candidato ganará o no la elección. Los usuarios compran acciones de “SÍ” o “NO”. El precio de la “acción” varía entre 0,01 y 1 USDC (el stable coin del dólar). Desde una billetera electrónica como ser Binance se gira a Polymarket el monto en cuestión. Si una acción cuesta $ 0,65 signifca que existe un 65% de probabilidad de que el evento ocurra. Al resolverse el evento, las acciones del resultado ganador pasan a valer $ 1. ¿Qué muestra Polymarket sobre la Argentina? Sobre la inflación en el 2026 asigna un 28% de probabilidad de que se ubique entre el 20% y el 24,9% pero es de 38% la probabilidad de que sea menor de 20%. O sea que se puede “comprar” a $ 0,38 “la inflación menor al 20% en el 2026” y en el mejor escenario, si se verifica, se cobra $ 1. ¿Argentina se dolarizará para el 30 de junio del 2026? Este evento tiene un 6% de probabilidad en Polymarket. ¿Tipo de cambio oficial del dólar en Argentina para finales del 2026? Las “cotizaciones” son de 82% para “mayor a los $1.600”. Otros “mercados” pero son “candidato presidencial republicano para el 2028” con ventaja para JD Vance sobre Marco Rubio mientras que el “ganador de las elecciones presidenciales del 2028” Vance supera con 25% a Gavin Newsom con 19%. En el 2020 Polymarket anticipó la victoria de Biden semanas antes de la elección. Rápidamente se le sumaron inversores a su fundador Coplan. En la campaña del 2024 anticiparon el retiro del candidato Biden y el claro triunfo de Trump. No todo fue color rosa para esta “bolsa”. Tuvo multas por hacer operaciones sin estar habilitado y acusaciones de “levadura” en el volumen de negocios, con un operador que opera consigo mismo. ¿Un casino? Puede ser, pero ayer en Argentina operadores seguían la inflación de enero.