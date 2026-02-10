El dólar mayorista cayó 0,8% este martes hasta los $ 1405 y el minorista Banco Nación perdió 1% este martes y cotizó a $ 1425 en una jornada marcada por el salto en el dato de inflación de enero, que se ubicó en el 2,9%, y a la espera de los anuncios de Gobierno tras la reunión que tuvo el presidente Javier Milei con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El mercado mira con sorpresa esta dinámica dado que, en diciembre, “cuando Bausilli anunció este plan, en combinación con el nuevo mecanismo de actualización de bandas, el supuesto de base era que el dólar se iba a disparar, pero vemos todo lo contrario”. De hecho, este lunes, el dólar cayó 1,12% en el mercado mayorista hasta los $ 1416 y 0,7% hasta los $ 1440 en el Banco Nación. El dólar se depreció desde principio de año 3,5% desde $ 1473 pesos a $ 1440 que cerró el lunes en el mercado mayorista. Esta apreciación del peso se registra en un contexto de aceleración de la inflación, que en enero arrojó una suba de 2,9%. “La explicación de esta baja es que hay mucha oferta en el mercado debido a que los exportadores del agro y las mineras están vendiendo y entran los dólares. No hay chances de que el tipo de cambio se recupere por el momento. Yo creo que el panorama se va a mantener en esta línea durante el primer trimestre y después puede haber una corrección”, analizó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, en diálogo con El Cronista. “Lo que se ve es un incremento del lado de la oferta, tanto el volumen de liquidaciones de exportaciones, como el flujo de las Obligaciones Negociables y algo de carry trade, hace que el tipo de cambio vaya para abajo”, apuntó Leo Anzalone, director de CEPEC. En ese sentido, Sarano aseguró que, “de no estar comprando el BCRA, el dólar podría estar perforando los $ 1400 por billete, creando otro tipo de inconvenientes para la economía”. Esto está en línea con lo que dijo hace unos días el ministro de Economía Luis Caputo. No obstante, puso el foco en la necesidad de que el Ministerio de Economía también acumule dólares. “Es importante resaltar que la compra de reservas del BCRA no reemplaza la necesidad del Tesoro de buscar financiamiento para rollear los vencimientos. Sólo alivia el nerviosismo del mercado sobre dónde va a conseguir el tesoro los dólares para comprar con los pesos que atesora”, dijo. Desde el lado monetario, queda por ver como cierra enero en términos de inflación. La compra de reservas se hace contra emisión monetaria, por lo que hay que monitorear esa variable con mucha atención y es eso, probablemente, lo que le genera dudas al equipo de Bausili respecto de pisar el acelerador aún más con la compra de reservas.