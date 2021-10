El acuerdo político de Sergio Massa, la próxima interna radical y un intendente que moderó sus críticas

SEGIO MASSA, CON EL ACUERDO POLíTICO Y EL DESPUES DEL 15

Sergio Massa ya no espera ni desespera. Parece haber decidido iniciar su propia agenda teniendo en cuenta que la oficial, la que comunica la vocera Gabriela Cerruti, no está a tono con las necesidades y urgencias de un oficialismo que no para de provocar infortunios y sorpresas a sus propios seguidores.

Ayer, en Merlo, realizó su primer plenario tras la derrota electoral y explicó los alcances de una de las medidas que impulsó casi personalmente, el alivio fiscal aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.

Era gente propia, además del intendente local, Gustavo Menéndez, con quien ya superaron los entredichos que los unieron y separaron en el pasado .

Sin embargo, la mayor preocupación de Massa es el diálogo político que lanzó hace diez días y que espera que lo consolide la vicepresidenta de la Nación , Cristina Fernández de Kirchner, a pesar que fue ella la que lo dijo hace ya un par de meses, mucho tiempo antes de las PASO.

En las cercanías del jefe de los diputados nacionales entienden que sólo con ese diálogo y entendimiento con los demás sectores políticos se podrá avanzar durante los próximos dos años . También pondría en el centro de la escena a un Gobierno sin rumbo y sin iniciativa, obligando a la oposición a tomar postura al respecto.

"En el espacio hay algunos que seguro saldrán corriendo a decir que sí y eso provocará una crisis con los sectores más duros... Acordate lo que pasó en 2009, cuando propusieron la creación de la ley de las PASO y otros proyectos que provocaron la división del radicalismo y el socialismo, que había sido el frente más votado en aquella elección", dijo un experimentado analista radical.

Entre los que más ganas tendrían de sentarse a negociar estarían Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales , enemigos íntimos dentro de Juntos aunque con muchos vasos vinculantes con Massa. "Pero debe ser Cristina Fernandez de Kirchner la que convoque y se exponga ", agregó el dirigente que analiza que no todo está ganado para la oposición y que un movimiento de estas características provocaría un quiebre.

Un asesor de un ministro nacional también habló de esto, pero no cree que todo pueda ser tan lineal. "¿Quién nos va a creer así como estamos?... La novedad es una vez, la segunda es duda y la tercera es como ver una película vieja ".

Más firme, un viejo legislador provincial, que habla con mucha más gente de la que dice hablar, arriesga que "cualquier diálogo estará supeditado a que se sienten cara a cara Cristina Fernández y Mauricio Macri. Si ellos se entienden, todo se encamina, sino, nada sirve".

"Fijate vos que hasta utilizan los mismos métodos... Cristina fue enjuiciada e hizo un acto en la puerta de Tribunales. Macri repitió la misma escena. No hay salida así", explicó.

Sin embargo, otros entienden, como Rodríguez Larreta, que el diálogo y la búsqueda de consensos deben darse con el 70% de la clase política dentro del gran acuerdo. ¿Quién quedaría afuera?... "Seguro la vicepresidenta... Esperemos que Macri, Patricia Bullrich y Elisa Carrió lo entiendan", dijo uno de sus colaboradores mientras recorría Pilar junto con Diego Santilli.

¿LOS RADICALES ABANDONAN EL CONURBANO?

Un acto absolutamente bonaerense , con escasa presencia porteña, para no decir nula, encabezó ayer Facundo Manes junto con Maximiliano Abad y Erica Revilla, presidente y vice de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires.

En el mismo, se recordó un nuevo aniversario del 30 de Octubre de 1983 (no lo pudieron hacer en la fecha exacta porque el predio estaba ya alquilado), fecha en la que Raúl Alfonsín se transformó en el primer presidente de este último tramo democrático en el país.

Por supuesto no estuvo su hijo, Ricardo Alfonsin, que está en la Embajada Argentina en España, donde es el vocero de Alberto Fernández y ataca permanentemente a sus ex correligionarios. Tampoco Leopoldo Moreau , quien es parte activa del Instituto Patria.

A veces, al propio Manes y a su aliado Gerardo Morales, el gobernador jujeño, se les escapa ese sentimiento anti PRO que tanta histeria provoca entre los boina blanca que hoy creen que es Juntos la herramienta electoral por la que pueden conseguir mucho más que solos o con otros socios.

La ausencia porteña no es casual. Martín Lousteau y Martín Tetaz, entre otros, saben que su acuerdo es con Horacio Rodríguez Larreta, quien ya les aseguró la posibilidad de ir a una interna PASO en la Ciudad de Buenos Aires para definir su sucesión en caso que el alcalde se consolide como candidato a presidente. Mala noticia para María Eugenia Vidal .

Pero, como lo más importante para un radical es la interna, ya están pensando en el futuro partidario, más allá que no se contaron los votos de noviembre, donde todo indica que Juntos triunfaría sobre el Frente de Todos.

Según trascendió, las autoridades partidarias están analizando que los futuros presidentes y secretarios del Comité Provincia de Buenos Aires sean elegidos a través de un colegio electoral, a la vieja usanza presidencial y de senadores porteños, modificado por la reforma constitucional de 1994.

La idea que le acercaron a Maxi Abad es que, dada la potencia que demostró el radicalismo en el interior bonaerense, sean éstos los que determinen quien conduce al partido. En la Provincia, la lista de Manes le ganó a la de Diego Santilli en la interna de Juntos en la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima sección electoral y casi también lo consigue en la Segunda.

Por supuesto, en la Primera y Tercera, Conurbano bonaerense, y en la Octava, La Plata Capital, perdieron contra los candidatos PRO, en las PASO, y con Gustavo Posse, en las del Gran Buenos Aires, cuando fue la interna de marzo.

Entonces, la idea sería que la votación para las autoridades bonaerenses futuras sea a través de un colegiado, donde cada sección elegirá una determinada cantidad de electores, dejando en clara minoría a los del Gran Buenos Aires. "Nos entregan al PRO", se quejó uno de los que se enteraron del proyecto.

SUJARCHUK, ESPERANDO LA ELECCION GENERAL

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien a la semana de la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO dijo que estaba analizando irse del espacio , armar un partido vecinal y vaticinó, días después, que "la elección es irremontable", recibió ayer al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicilof en la Expo Escobar que organizó en el km. 59 de la Ruta 9.

Mañana hará lo propio con Sergio Massa, quien por una cuestión de agenda estará, sólo, mañana. Un dato. Con sus estilos, uno con la responsabilidad de ser parte principal de la alianza del poder oficialista, y el otro expresando abiertamente lo que muchos dicen en privado, serán los actores principales de la segunda jornada.

En esta oportunidad, el intendente no fue tan crítico pero dejó algunos tips sobre lo que pretende del futuro , vinculado con el trabajo, la producción y la innovación.

Nada de mensaje inclusivo u otras discusiones que parecen haber quedado para otra ocasión. Cuando un colega periodista le preguntó por las declaraciones que había formulado hace un mes, dijo que "fue dicho cuando debía decirlo. Ahora hay que trabajar para revertir el resultado". "¿Podrán?". "Te lo contesto el 15 de noviembre", dijo y se fue sonriendo.