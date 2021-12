Del dólar blue récord a la "maldición de los años pares": las alertas del economista preferido del campo

El economista Salvador Di Stefano sumó una nueva alerta en la antesala del inicio de 2022, al advertir por la "maldición de los años pares" que, de acuerdo a su pronóstico, volverá a encontrar a un Estado que lleve adelante "ajustes en las cuentas públicas".

"La economía argentina tiene un pronóstico positivo para el año 2022, pero no debemos olvidar que en muchas oportunidades las políticas de Estado se subordinan a las elecciones" , apuntó el analista de negocios en la columna titulada "La maldición de los años pares" publicada en su portal.

Según advierte Di Stefano, "los años pares se utilizan para ajustar las cuentas públicas, subejecutar obras públicas y dejar todo armado para crecer en los años impares que es cuando hay elecciones".

"En el año 2012 la economía cayó el 1,0%, 2014 el 2,5%, 2016 el 2,1%, 2018 el 2,6% y 2020 el 9,9%. De esta sucesión de datos el más impredecible fue el año 2020 que profundizó una fuerte baja en el marco de la pandemia", explicó.

Y agregó: "Si vamos por los años impares en el año 2011 la economía creció el 6% anual, desde allí en adelante nunca se repitió este guarismo. En el año 2013 la economía creció el 2,4%, 2015 el 2,7%, 2017 el 2,8% y 2021 crecería el 9,8%. La excepción fue el año 2019 que la economía cayó el 2,0% y el presidente Mauricio Macri perdió las elecciones en manos de la oposición".

De acuerdo a las estimaciones proyectadas en el Presupuesto 2022 presentado este lunes por el ministro de Economía, Martín Guzmán , ante Diputados, el Producto Bruto Interno (PBI) mostrará un alza del 4%, junto con una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1 . Además, el texto oficial no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que el gobierno de Alberto Fernández sigue sin llegar a un acuerdo con el organismo crediticio.

"Está claro que, según la lógica de los años electorales, habría que ajustar en el año 2022 para crecer e intentar ganar las elecciones en el año 2023 . Esto denota que la clase política argentina no es guiada por políticas de Estado que generen beneficios a la sociedad, más allá de los vaivenes económicos, sino todo lo contrario, la política de Estado está subordinada a lo que puede ocurrir en los años electorales", sentenció el titular de la Consultora Salvador Di Stefano SRL.

Para Di Stefano, en 2022 se volverá a aplicar un "mayor ajuste en el tipo de cambio" , de tal forma que "habrá una recuperación del dólar por encima de la inflación".

"En la mayoría de los años impares, se trata de atrasar el tipo de cambio para generar un escenario de bienestar y que esto ayude a ganar las elecciones. Generalmente los mayores ajustes en el tipo de cambio se producen en los años pares. Para el año 2022 esperamos en términos generales una recuperación del dólar por encima de la inflación, algo que traería como correlato una menor rentabilidad en las empresas ", continuó.

Contra todo pronóstico, el economista preferido del campo pone en duda que 2022 pueda ser de crecimiento económico, "a pesar de que el contexto" refuerza esta tendencia en torno del 2% anual.

"El clima Niña (sequía) nos puede jugar una mala pasada con la cosecha de soja y maíz, el acuerdo con el FMI se sigue demorando, las tasas a nivel mundial están aumentando y Argentina no puede seguir con tasas negativas contra la inflación si quiere tener un sendero de inflación descendente" , alertó.

En otro pasaje, al ahondar en la variable salario, Di Stefano apuntó: "La masa salarial no está mostrando un aumento acorde con la inflación del año 2021, los salarios del sector público y privado registrado crecen al ritmo de la inflación general, pero por debajo de la inflación ligada a alimentos y bebidas. Los asalariados no registrados y los no asalariados estarían mostrando un crecimiento en sus remuneraciones entre 10% y 15% por debajo de la inflación general . Esto no dinamiza el consumo, en el mejor escenario en el año 2022 el consumo será igual que en el año 2021".

Finalmente en el escenario de la balanza comercial y los efectos regulatorios, el economista precisó: "Las exportaciones en el año 2021 parecería que alcanzaron un techo difícil de superar en el año próximo, con menor cantidad de materias primas agrícolas cosechadas, cierre de las exportaciones de carne, restricciones en los registros de exportación y menores cantidades alcanzadas por problemas climáticos".