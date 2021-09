PASO 2021: la derrota bonaerense golpeó duro al Gobierno y la apuesta por Santilli fortaleció a Larreta

La provincia de Buenos Aires se convirtió anoche en la mayor herida para el Frente de Todos en las PASO de cara las elecciones legislativas de noviembre y son una de las esperanzas blancas de Juntos en su proyecto presidencial del 2023.



El batacazo electoral de Juntos con Diego Santilli y Facundo Manes contra el aparato peronista encabezado por Victoria Tolosa Paz resultó ser un duro golpe para el corazón del gobierno. Nadie en el oficialismo esperaba el resultado que al cierre de esta edición daba un 38,3% para Juntos y un 33,3% para el Frente de Todos.

Ni siquiera la posibilidad de ganar por un punto como pregonaban en la Casa Rosada hace 10 días se convirtió en una posibilidad certera. Lejos estuvo el oficialismo de poder compensar una victoria electoral por cinco o siete puntos de diferencia para compensar las derrotas electorales en 18 provincias.

En el búnker del FdT en el barrio de Chacarita pasaron de la euforia explícita de las 18 horas al silencio de radio y debate interno. La derrota electoral bonaerense dejó a los funcionarios mudos. En la lectura interna que hacían en el universo peronista admitían que el revés electoral estuvo dado sustancialmente por los duros resultados de la pandemia en términos electorales que golpeó a los sectores bajos y grandes sectores de clase media que salieron ayer a votar con bronca.

La victoria electoral de Juntos en la provincia de Buenos Aires abrió una ventana de esperanza para Horacio Rodríguez Larreta que apostó fuerte por Santilli y se encamina así a posicionarse para la carrera presidencial en 2023.

El oficialismo cantó victoria antes de tiempo. Tolosa Paz, el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, entre otros habían empezado a festejar a las 21 en La Plata lo que pensaban un triunfo. Pero a medida que pasaron las horas, llegaron los resultados oficiales y se trasladaron al búnker en Chacarita el clima cambió diametralmente.

Alberto Fernández fue el único que habló en el búnker K. Cristina Kirchner, Kicillof, Máximo Kirchner, Tolosa Paz y Santoro lo miraban perplejos. No podrían entender semejante golpe.

El Presidente fue al grano. "Nada mas importante que escuchar al pueblo. Acatamos lo que diga el pueblo", dijo. Y aclaró que "hay una demanda que no hemos satisfecho de los votantes y desde mañana nos pondremos a resolver los problemas de la gente".

Sin embargo, de inmediato desafió a su propia tropa. "Esta enorme encuesta que son las PASO son un dato que vamos a considerar y vamos a trabajar. La campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganar" , arengó.

¿Fue sólo el malhumor social por la pandemia lo que pesó en el resultado de la provincia? ¿Podrá el gobierno revertir de aquí al 14 de noviembre el alicaído malestar social y la bronca de la gente?

La respuesta a estas preguntas resulta incierta pero se le añaden variantes como por ejemplo si el plan vacunación por sí solo no resultó suficiente para acaparar los votos. Si el clientelismo político de los planes sociales pudo con la ayuda del aparato del PJ. Tampoco hay respuestas en la tibia apuesta de los intendentes peronistas del conurbano que en estas legislativas no jugaban a nada y muchos de ellos terminan sus mandatos en dos años porque ya no pueden ser reelectos.

Cualquiera sean las lecturas posibles, en el oficialismo perder la madre de todas las batallas como es el territorio bonaerense es una herida que no cicatrizará tan fácilmente y despliega esquirlas a mediano y largo plazo: la eventual pérdida de mayorías parlamentarias para el oficialismo y el posible final de los planes electorales de Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y la misma Cristina Kirchner.