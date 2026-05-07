El observatorio meteorológico MetSul emitió una advertencia por la formación de un ciclo bomba frente a las costas de Argentina hacia el final de esta semana, un fenómeno que, según el organismo, podrá volverse “muy intenso” y alcanzar a una amplia porción de Sudamérica. Según el reporte, una zona de baja presión proveniente del Pacífico sur avanzará hacia el Atlántico y comenzará a profundizarse este jueves. En ese cruce se produciría una ciclogénesis explosiva —el proceso por el cual la presión central cae de forma brusca— lo que caracteriza a este tipo de casos. MetSul explica que para recibir la denominación técnica de ciclón bomba la presión en el centro del sistema debe descender al menos 24 hectopascales en 24 horas. El fenómeno se nutre del fuerte contraste de temperaturas, que aporta la energía necesaria para la rápida intensificación de los vientos y la inestabilidad. Los efectos más severos se esperan en la costa argentina y en el sur y este de Uruguay, donde podrían registrarse ráfagas muy fuertes a intensas, con picos que en zonas puntuales superarían los 100 km/h hacia el final de la semana. Además de los vientos, la ciclogénesis puede asociarse a mar agitado, lluvias intensas y preocupación por daños en infraestructura y cortes de calles por inundaciones. Ante la advertencia, las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan tomar precauciones.