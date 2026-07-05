Miles de jubilados reciben cada mes la Pensión IMSS, pero algunos tienen la posibilidad de incrementar el monto que cobran gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un programa del Gobierno federal que busca complementar los ingresos de determinados pensionados.

Este mecanismo está dirigido a trabajadores que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) y tiene como objetivo que el ingreso mensual de los beneficiarios se acerque al salario que percibían antes de retirarse.

Oficial y confirmado | El Fondo de Pensiones pagará un complemento de hasta 17,000 pesos más a los beneficiarios de la Ley 97 si cumplen este único requisito Shutterstock

De acuerdo con Humberto Vázquez Orozco, titular de Pensiones del IMSS, antes de la creación de este fondo los beneficiarios bajo el esquema de cuentas individuales recibían, en promedio, el 52.6% del salario con el que cotizaban. Con el complemento otorgado por el programa, ese porcentaje puede elevarse hasta 96.1%.

¿Quiénes pueden acceder al complemento?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar está disponible únicamente para quienes cotizaron bajo la Ley 97 y cumplen con las condiciones establecidas por el IMSS. Entre los requisitos se encuentran:

Haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 .

Tener 65 años o más al solicitar la pensión por vejez.

Contar con 875 semanas cotizadas durante 2026.

Disponer de una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024 .

En caso de recibir una renta vitalicia, no haber realizado retiros de excedentes de la cuenta individual.

¿Qué trámite hago para cobrar una pensión más alta?

Las personas que reúnen los requisitos no necesitan solicitar el complemento por separado. El IMSS verifica de manera automática si el pensionado cumple con los criterios del programa y, en caso afirmativo, determina el monto adicional que le corresponde con base en la pensión otorgada y el salario registrado.

Documentos para tramitar la pensión:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Copia certificada del acta de nacimiento.

Documento bancario con la CLABE interbancaria a nombre del titular.

Comprobante de domicilio, cuando la dirección no coincida con la registrada en la credencial para votar.

¿Cuál es el monto máximo de la Pensión IMSS?

Durante 2026, el monto máximo que puede recibir un beneficiario de la Pensión del IMSS con el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de 17,885.85 pesos mensuales. Este límite se actualiza cada año conforme al comportamiento de la inflación.