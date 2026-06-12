El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, con una variación de 2,1%.

Este es el porcentaje que aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en julio de 2026.

De acuerdo al régimen de movilidad vigente, los adultos mayores pueden calcular cuánto van a cobrar en julio tomando el índice del IPC de dos meses atrás.

La inflación de mayo fue de 2,1% y acumuló un 33,2% en los últimos doce meses, según informó este jueves el INDEC. A su vez, el acumulado de los cinco meses del 2026 refleja un alza de precios del 14,7%.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio 2026?

Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 411.787,67.

Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 481.787,67 de bolsillo en el séptimo mes del año.

Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.770.941, marcando el techo de las liquidaciones para este período.

Bono para jubilados ANSES Fuente: Shutterstock Lucigerma

¿Cuánto aumentarán las pensiones y asignaciones en julio 2026?

El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,1 %.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 329.430,13 más el bono).

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

Calendario ANSES julio 2026: cuándo cobrarán jubilados y pensionados

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente forma:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo