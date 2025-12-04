La cadena de indumentaria sueca H&M desembarcó en Argentina y ya exhibe sus prendas en 6 locales de los supermercados COTO. Si bien se estima que la marca siga en el país durante un período más largo, hasta el momento las góndolas de ropa sólo estarán disponibles en la temporada de verano 2026, con un stock limitado.

Según indicaron, la alianza entre el supermercado y la marca de ropa continuaría el resto del año con ropa para hombre y para niños. La idea de la marca es responder a un tipo de consumo puntual que las personas realizan sobre todo a través de la venta online, como evidencian un récord histórico, con un aumento del 237% en importaciones de bienes de consumo en octubre 2025.

Las prendas de H&M en Coto.

¿Dónde están los locales de H&M en Argentina?

Los locales de H&M en Argentina están ubicados en las góndolas de la sección de textiles de 6 locales COTO ubicados en Abasto, Ciudadela, Tortuguitas, Moreno, Mar del Plata y Nordelta.

Algunos relevamientos muestran que los pantalones rondan los $ 50.000 y las camisas los $ 40.000. En tanto, el precio de las remeras van desde los $ 20.000 en adelante.

En octubre 2025, la importación de bienes de consumo aumentó en un 16,7% respecto al mes anterior y un 48,8% respecto al dato interanual. En total se importaron en ese mes unos 1194 millones de dólares. Este dato incluye despachos por servicios por courier, según señaló el INDEC.

Las importaciones de octubre alcanzaron un total de USD 7.154 millones. El crecimiento se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios de 2,4%, revela el instituto oficial de estadísticas.

Ropa de H&M en Coto. Jefa del Ahorro

Por otro lado, afirmaron que los datos desestacionalizados registraron una baja de 2,3%, y los de la tendencia-ciclo subieron 0,9%, en comparación con septiembre de 2025.

Datos sobre la tienda H&M

Erling Persson fundó la marca en 1947 en Västerås, Sucia. Las siglas H&M significan Hennes & Mauritz AB. Hennes en sueco significa “para ella”. Su modelo de negocio es de “moda rápida” o “fast fashinon” con precios competitivos en todo el mundo.

La cadena internacional de ropa más de 4700 tiendas en 69 países y ventas online en 44 mercados. Las submarcas del grupo son: H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, ARKET, Afound, H&M Home.

H&M tiene locales en todos estos países de América Latina:

México (primer país en LATAM, desde 2012)

Chile (desde 2013)

Perú (desde 2015)

Uruguay

Colombia

República Dominicana

Ecuador

Guatemala

Panamá

Costa Rica

Más allá del desembarco en Argentina en el formato “cápsula” la cadena de indumentaria abrió recientemente su primera tienda en São Paulo y ya planea más aperturas en Río de Janeiro en 2026.

También abrió locales en El Salvador, con una primera tienda inaugurada en 2025 y en Venezuela, con inauguración este año en Caracas, específicamente en el Centro Comercial Sambil. En Paraguay tiene una apertura prevista para 2026.