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Durante este miércoles, 10 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0085 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

 1°0085 11°4032
 9661  12°6358
 3°2651 13°3257 
 8451  14°7140 
 5180  15°2577 
 6°1597  16°3975
 9247  17°9552 
 7768  18°1319 
 0364  19°0038 
 10°4684 20°8613 

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con linterna simboliza claridad y guía para resolver dudas.

También sugiere prudencia: enfoca lo esencial y avanza paso a paso.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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