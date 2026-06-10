El astro del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho, vuelve a sorprender al público, pero esta vez fuera de las canchas de juego. La icónica figura brasileña anunció de manera oficial el lanzamiento de su carrera musical con la presentación de “Camisa 10”.

Su esperado álbum de estudio debut tendrá un particular condimento para Argentina, ya que el proyecto cuenta con un fuerte sello nacional gracias a la participación especial del grupo de cuarteto Q’Lokura, en un nuevo cruce cultural entre el fútbol y la música tropical brasilera.

El nuevo álbum de Ronaldinho con un músico argentino

“Camisa 10” está diseñado como un homenaje directo a la trayectoria del exjugador de la Selección de Brasil y el FC Barcelona. A través de sus canciones, el disco busca capturar la alegría, la magia y el ritmo que caracterizaron el juego de “Dinho” durante sus años dorados en el fútbol profesional.

Las colaboraciones internacionales son el núcleo de esta propuesta, donde los ritmos brasileños como el pagode y la samba se entrelazan de forma orgánica con la energía del cuarteto cordobés, liderado por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera.

Un argentino cantando samba con Ronaldinho

Para la banda argentina, este hito internacional llega en el momento más importante de su trayectoria. La confirmación de su presencia en el disco de Ronaldinho funciona como la antesala perfecta para su décimo desembarco en el Movistar Arena, programado para el próximo 17 de junio.

Desde la producción del grupo señalaron que formar parte de la lista de canciones de una de las máximas leyendas del deporte representa uno de los logros más significativos en sus años de carrera, consolidando su proyección fuera de las fronteras de Argentina.

¿Cuándo se estrena el disco de Ronaldinho?

La cuenta regresiva para conocer el trabajo final ya está en marcha. El lanzamiento global de “Camisa 10” está pautado para la segunda quincena de junio, coincidiendo estratégicamente con la seguidilla de shows que el grupo cuartetero brindará en Buenos Aires.

A partir de esa fecha, el álbum completo estará disponible para ser escuchado en todas las plataformas digitales de streaming de música, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube, donde además se espera el estreno de material audiovisual exclusivo que documenta los encuentros entre el astro brasileña y los músicos argentinos.