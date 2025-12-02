El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que habrá paro de colectivos en caso las empresas de transporte no realicen los pagos del salario y el aguinaldo antes del cuarto día hábil del mes, como indica la ley.

Desde el gremio recalcaron que la medida es necesaria antes lo retrasos recurrentes producidos por la actualización de tarifas y demoras en los subsidios.

Paro de colectivos: qué pide el gremio para evitar el cese del servicio

La UTA continúa en estado de alerta y advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro de transporte en caso las cámaras empresariales no cumplan con los pagos en los plazos establecidos.

“En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió el secretario de prensa del gremio, Mario Caligari, en diálogo con AM 990. En la misma línea, advirtió que “si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”.

La advertencia sobre la posible medida de fuerza se luego de que las cámaras anunciaran el pago del salario en dos cuotas y una fracción del aguinaldo para los trabajadores del sector.

Cuáles son los colectivos que adherirán a la medida de fuerza

En caso el sindicato opte por la medida de fuerza se verán afectadas más de 100 líneas nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer cordón del conurbano. Entre ellas figuran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24, entre otras.

Cuánto cuesta el boleto mínimo del colectivo

A partir del lunes 1ro de diciembre comenzó a regir un nuevo aumento en las tarifas del transporte público en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

En CABA el incremento es de 4,3%, del cual un 2,3% proviene de la inflación de octubre y un 2% más hasta alcanzar la eliminación de subsidios.

De esta manera, en la Ciudad el precio del boleto mínimo será el siguiente: