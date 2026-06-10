El Parque República Oriental de Uruguay será el escenario de una nueva edición de la Feria Francesa, un encuentro que se realizará el sábado 13 y domingo 14 para celebrar la gastronomía y cultura gala.

Durante dos jornadas libres y gratuitas el público podrá recorrer puestos de platos tradicionales como boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates, charcutería y productos regionales.

El festival es organizado por Lucullus, asociación gastronómica francesa que este año celebra sus 15 años en Argentina.

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La edición de 2026 estará marcada por la presencia de importantes exponentes de la gastronomía francesa en el país como Cocu, Gontran Cherrier, Daniel Bakery, L’Epi, Las Dinas, Choux Éclairs, Laban, Merci, Noire, Compañía de Chocolates, Kakawa, Jorgelina Lacassagne Chocolatier, Morris Mousse, entre otros.

Además, la feria contará con una programación especial gracias a dos masterclass en vivo. La primera tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 13:30, donde Jérôme Mathe presentará una clase dedicada al clásico lomo a la pimienta con gratin dauphinois.

El domingo 14 a las 13:30 la agenda tendrá como principal protagonista a Marcos Speroni, quien compartirá los secretos de la tradicional mousse de chocolate Liégeois. Además, dará a conocer técnicas y conocimientos de la cocina y la pastelería francesa a todos los asistentes.

La programación incluirá música en vivo y actividades para toda la familia, ideal para disfrutar en uno de los espacios verdes más icónicos y amplios de la Ciudad.

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