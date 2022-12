Quién es el líder de Gran Hermano y qué beneficios tendrá para el repechaje

La casa de Gran Hermano cada vez se pone más competitiva y, sin duda, a los "hermanitos" no les agradó la idea de que tres ex participantes vuelvan a ingresar al certamen por medio del repechaje. No obstante, el ganador de la prueba semanal obtendrá un importante beneficio a la hora de votar qué persona retornará al reality.

Este miércoles, no habrá una gala de nominación tradicional como sucedió en los últimos programas, sino que se dará el tan esperado repechaje. Allí, los integrantes de GH 2022 deberán elegir a alguno de sus ex compañeros para que vuelva al certamen, a sabiendas de que regresarán con información exclusiva del exterior.

Si bien la noticia no fue bien recibida dentro de la casa más famosa del país, una persona contará con una gran ventaja al momento de votar. Se trata de Alexis, alias "El Conejo", quien se consagró como líder en Gran Hermano luego de vencer en la prueba semanal.



Alexis, el nuevo líder de Gran Hermano

Esta semana, la prueba de líder en GH 2022 implicó que los participantes apilen una serie de vasos, platos y bowls de plástico sobre un balancín. Una vez alcanzada la hilera, debían responder correctamente una pregunta de Gran Hermano para acceder a la final.

Durante la primera tanda, Alexis, Marcos y Nacho fueron finalistas y concluyeron su duelo en la gala de este martes, cuando se llevó a cabo el primer debate de la última eliminada Daniela. Allí, repitieron el desafío hasta que fue el Conejo el primero el completar el objetivo.

¿Cuáles son los beneficios del líder de Gran Hermano?

Aunque esta semana no haya inmunidad en el reality show, Alexis se quedó con una importante ventaja de cara al repechaje. Según informó el conductor Santiago del Moro, "el líder de la semana contará con un voto doble y en caso de empate será quien decida" entre cuál ex compañero reingresará.

Esta noche, cada participante deberá votar por qué eliminado desea que vuelva a GH 2022, pese a que demostraron una gran molestia por la decisión de la producción. En este marco, será clave la decisión de El Conejo, no solo por su voto doble, sino por definir en caso de que quede igualado.

¿Cómo será el repechaje en Gran Hermano?

En las últimas semanas, Camila y Ariel se sumaron como nuevos participantes al certamen. No obstante, todavía queda que ingresen otras tres personas: un ex integrante votado por la casa y otros dos eliminados que serán elegidos por el público.

Exceptuando Tomas Holder, los "hermanitos" tendrán que elegir entre: Martina Stewart Usher, Juan Reverdito, Mora Jabornisky, Lucila "La Tora" Villar, María Laura "Cata" Álvarez, Juliana Díaz, Agustín "Frodo" Guardis y Daniela Celis. Vale destacar que Holder sí podrá ser votado por el público, en la siguiente instancia.