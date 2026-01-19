Con la llegada del verano y el avance de las altas temperaturas, una polémica tendencia volvió a ganar terreno en redes sociales y encendió las alarmas entre los especialistas. Se trata de los llamados tatuajes solares, o Sunburn Art.

La práctica consiste en formar figuras, logos o diseños geométricos sobre la piel mediante plantillas o aplicando protector solar solo en sectores puntuales del cuerpo. El resto queda expuesto directamente al sol, que “dibuja” las formas a partir de la quemadura.

El efecto final surge del contraste entre la piel enrojecida y la zona protegida. Lo que para muchos usuarios de TikTok parece un desafío estético o una moda pasajera, para los dermatólogos representa un daño serio, acumulativo e irreversible.

Por qué los especialistas advierten sobre el peligro de los tatuajes solares

“No existe el bronceado saludable y el daño generado por las quemaduras solares es irreversible”, advierte la dermatóloga Marilina Zabalo (MN 111660), vocera médica de La Roche-Posay. Según la especialista, este tipo de prácticas favorece el envejecimiento prematuro, altera el ADN celular y eleva el riesgo de cáncer de piel.

Zabalo subraya un punto clave: “Si bien uno de cada tres cánceres diagnosticados en Argentina corresponde a la piel, el 98% puede prevenirse con protector solar”. Y remarca que modas como el Sunburn Art exigen redoblar los esfuerzos de concientización.

El "tatuaje" aparece por el contraste entre la piel quemada —que se torna roja e inflamada— y la piel protegida. Sin embargo, lo que puede parecer un desafío divertido de Tik Tok es, en realidad, un daño gravísimo e irreversible para la salud.

Cómo protegerse frente a la radiación

Seis claves para protegerse del sol este verano

Los especialistas recomiendan seguir estos lineamientos para reducir el riesgo de daño cutáneo:

Aplicar el protector de manera generosa. Para rostro y cuello, dos líneas de producto sobre los dedos índice y mayor; para el cuerpo, una cantidad abundante. Debe colocarse 20 minutos antes de la exposición. Evitar el sol en horarios críticos. En Argentina, la radiación es más intensa entre las 10 y las 16. Si la sombra es más corta que la persona, el sol está en su punto más fuerte. Reaplicar cada dos horas. También después de nadar o transpirar. No olvidar zonas sensibles. Orejas, nuca, empeines y cuero cabelludo también se queman. No confiarse en días nublados. Las nubes filtran la luz, pero dejan pasar hasta el 80% de la radiación UV. Sumar protección física. Sombreros y anteojos complementan el uso del protector.

Este verano, los especialistas son tajantes: evitar prácticas como el Sunburn Art y priorizar la protección continua. Las recomendaciones son claras: limitar la exposición en horas pico y elegir protectores de amplio espectro en toda la piel descubierta.