Se tatuó una frase en inglés, el tatuador la escribió mal y el significado la avergonzó para siempre

Argentina es uno de los 10 países con más personas con tatuajes en el mundo. Un informe indicó que el 43% de los argentinos tiene, al menos, uno en su cuerpo.

Los casos de tatuajes con errores se viralizan al instante. En las últimas horas, se hizo viral el video de TikTok en el que una joven mostró el insólito error ortográfico de una frase en inglés que se había tatuado en la espalda.

El hecho más gracioso fue que la protagonista del video afirmó que lo tenía hace 10 años y que era la primera vez que se daba cuenta de que estaba mal escrito.

¿Qué decía el tatuaje en inglés?

"Recién nos dimos cuenta. Se quiso poner "where dreams come true", pero el pelo... del tatuador le puso "where breams come true". Ella tiene este tatuaje hace diez años. No amiga, no lo puedo creer", dijo la amiga de la joven en el video.

Además, la usuaria de TikTok manifestó: "Toda su vida tuvo su tatuaje mal escrito. ¿Pueden creerlo?". La publicación de Soledad Alfonso logró más de 44.000 visualizaciones y más de 1200 "me gusta".

Tatuaje mal hecho: el significado verdadero de la frase en inglés

La frase original debería decir "where dreams come true", que significa "donde los sueños se hacen realidad". En cambio, el tatuaje decía "where de breams come true", que significa "donde los besugos se hacen realidad".

Un besugo es un pez perteneciente a la familia de los espáridos, que suele encontrarse en el océano Atlántico, cercano a las costas europeas y al oeste del mar Mediterráneo.

Los comentarios en TikTok del tatuaje mal hecho

En los comentarios, los demás usuarios de TikTok dieron su parecer sobre el video.



"El tatuador dijo que había vivido en Miami...", fue uno de los comentarios. Otro usuario escribió: "Lo peor es que en 10 años nadie le leyó el tatuaje". A este último comentario, la joven que subió el clip argumentó que nunca pudo verlo porque su amiga siempre está con el pelo suelto, tapando el tatoo.

Po otro lado, algunas personas opinaron que, en realidad, por la tipografía, el tatuaje estaba bien escrito. Sin embargo, otros desestimaron esta teoría y sostuvieron que se trataba de un error y que no estaba bien hecho el trazo.