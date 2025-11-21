Si alguna vez viste latas de aluminio colgadas en balcones, patios o jardines, no se trata solo de un recurso decorativo. Este sencillo elemento cumple funciones prácticas y, según algunas corrientes, también energéticas.

Además, es una solución económica y ecológica para quienes buscan proteger su espacio exterior.

¿Cómo actúan las latas colgadas?

Las superficies brillantes reflejan destellos que incomodan a palomas, cotorras y otras aves. El sonido que producen al chocar con el viento refuerza el efecto, ya que funciona como señal de alerta. De esta manera, se evita que las aves se acerquen sin dañarlas ni usar químicos.

Beneficios energéticos según el Feng Shui

Para el Feng Shui, las latas colgadas ayudan a mover la energía del ambiente. El sonido y la vibración que generan con el viento dispersan la energía estancada y favorecen la circulación de energía positiva.

Se las considera un símbolo de limpieza y renovación, ideal para patios donde se acumulan hojas secas u objetos.

¿Por qué es importante ahuyentar palomas?

La presencia constante de palomas puede afectar la salud y la estructura del hogar. Sus heces transmiten enfermedades como histoplasmosis y salmonelosis, además de ser corrosivas para techos y muebles.

Los nidos también atraen parásitos y generan mal olor. Por eso, usar métodos simples como latas colgadas es una alternativa segura y respetuosa.

Si la cantidad de aves es muy grande, lo mejor es consultar a un especialista. Evita métodos agresivos que puedan dañar a los animales y apuesta por soluciones sostenibles.