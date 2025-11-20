Cada vez más personas buscan rituales simples para reducir el estrés y equilibrar su energía. Una práctica muy popular es la limpieza energética con romero y sal gruesa, dos elementos naturales que se asocian a la protección y la purificación en distintas tradiciones.

Este método casero se puede hacer en la bañera o en la ducha y no requiere productos costosos. Solo necesitas romero fresco, sal marina o sal gruesa y agua tibia. Si quieres dar un toque especial, puedes añadir velas para crear un ambiente relajante.

¿Por qué usar romero y sal en una limpieza energética?

El romero se considera una planta protectora que ayuda a desbloquear la energía del cuerpo. La sal, en cambio, actúa como neutralizador y aporta sensación de limpieza. Juntos forman un recurso accesible para quienes buscan armonía y bienestar.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Llena la bañera con agua tibia y disuelve una buena cantidad de sal. Si usas ducha, mezcla la sal en un balde para verterla al final. Ata el romero con una cinta para manejarlo mejor. Pasa el manojo desde la cabeza hasta los pies, visualizando que las cargas negativas se disuelven. Sumérgete unos minutos en el agua salada y respira profundo. Al terminar, seca el cuerpo con una toalla limpia y tira el romero en una bolsa sin tocarlo. Si encendiste velas, deja que se consuman para cerrar el ritual.

¿Cuándo hacerlo y qué beneficios tiene?

Según expertos en bienestar, la luna menguante es un momento ideal para este tipo de limpiezas porque simboliza soltar lo que sobra. Sin embargo, lo más importante es tu intención.

Entre los beneficios más mencionados están: