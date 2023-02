Premios Grammys 2023: Harry Styles, Beyoncé, Sam Smith & Kim Petras, los primeros ganadores en la ceremonia

Comenzó la 65° edición de los Premios Grammys 2023, que distinguirán a las mejores composiciones, grabaciones y artistas del último año. En el comienzo de la ceremonia, los premiados fueron ni más ni menos que Harry Styles, en la categoría "Mejor Interpretación Pop", y Beyoncé en "Mejor canción de R&B" y "Mejor álbum de música Dance/Electrónica". Mientras que Kim Petras, se convirtió en la primera mujer trans en obtener una estatuilla.

La gala que contó con la distinguida la apertura del artista puertorriqueño Bad Bunny, transmitirá en VIVO las 12 nominaciones más importantes de la noche. Las y los ganadores de las restantes categorías ya fueron comunicadas por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, horas previas al evento.

La primera terna en conocerse fue la de "Mejor Interpretación Pop", que tuvo como ganador al cantante inglés. "Este disco fue la mejor experiencia de mi vida" , aseguró Harry Styles al recibir la estatuilla, por su álbum "As it Was".

En su categoría, competían los discos: eran "Don't Shut Me Down" de ABBA, "Bam Bam" de Camila Cabello ft Ed Sheeran, "My Universe" de Coldplay y BTS, "I Like You (A Happier Song)" de Post Malone & Doja Cat y "Unholy", Sam Smith y Kim Petras.

Luego de diferentes presentaciones musicales, Beyoncé venció en las ternas a "Mejor Canción de R&B" y en "Mejor álbum de música Dance/Electrónica". Al obtener su 32 galardón en los Grammys se convirtió en la artista con más premios en la historia de la ceremonia, superando por uno a Georg Solti.



Por su parte, debió enfrentarse a: "Good Morning Gorgeous" de Mary J. Blige; "Hrs & Hrs" de Muni Long; "Hurt Me So Good" de Jazmine Sullivan; "Please Don't Walk Away" de PJ Morton.



La tercera nominación en conocerse durante los Grammys fue la de Mejor interpretación pop dúo, en la cual se llevó el premio final "Unholy" de Sam Smith y Kim Petras.

Sin lugar a dudas, la distinción marcó un antes y un después en la ceremonia, dado que Kim Petras se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar este premio.