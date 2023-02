Premios Grammys 2023: Harry Styles se coronó como el ganador a Mejor Álbum del Año

En la 65° edición de los Grammys 2023, que reconoce las mejores producciones, grabaciones y artistas del momento, Harry Style se coronó con el galardón al Mejor Álbum del Año por su disco "Harry's House". Además del premio mayor, el ex cantante de One Direction recibió una distinción por Mejor Interpretación Pop.



En una ceremonia, repleta de shows de distinguidos artistas internacionales, el cantante británico se llevó la mayor distinción de la noche. "Mierd... estuve tan inspirado por cada artista de esta categoría, los escuché en muchos momentos de mi vida cunado estuve solo y en una noche como hoy es importante que no existe ser el mejor en la música", expresó.

Premios Grammys 2023: Beyoncé y Adele ganaron e hicieron historia en la ceremonia



Premios Grammys 2023: Bad Bunny ganó a Mejor álbum de música urbana



Al recoger su premio, Harry Style manifestó: " Esto es muy amable, se lo entregaré a mis colaboradores, esto no le ocurre a personas como yo, es muy lindo ". Con una clara emoción, abrazó al equipo que trabajó para la producción del álbum.

Durante su categoría, se enfrentó a iconos de la música internacional con sus álbums: Voyage, de Abba; 30, de Adele; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Renaissance, de Beyoncé; Good Morning Gorgeous (Deluxe), de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; y Special, de Lizzo.



Bonnie Raitt ganó el Grammy a Canción del año

Sin dudas, fue una de las grandes sorpresas de la noche al ganar Canción del año por "Just like that", donde se impuso a artistas como Lizzo, Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, Adele, Kendrick Lamar, entre otros.

"Me inspiraron aquellas personas que donan sus órganos para que otros puedan vivir. No escribo muchos canciones, pero estoy orgullosa de que les haya gustado esta", expresó Bonnie Raitt, quien se mostró asombrada por el reconocimiento.

Premios Grammys 2023: Rosalía ganó en mejor álbum latino alternativo por "Motomami"



Bad Bunny abrió la ceremonia en los Premios Grammys 2023



Premios Grammys 2023: Lizzo ganó a Mejor grabación del año



Por "About Damn Time", Lizzo ganó el premio a Mejor grabación del año en los Grammys 2023. "Quiero dedicarle esta canción a Prince, cuando lo perdimos decidió que iba a dedicar mi vida a crear música positiva. Quería trabajar para que el mundo sea un lugar mejor", expresó en su discurso, notoriamente emocionada.



"Me siento orgullosa de formar parte de estas canciones que hablan de sentirnos bien. Si ustedes en su casa no se sienten bien, como me pasaba a mí, les pido que sean fieles a sí mismas porque van a encontrar gente que va a apoyarlas", agregó Lizzo, y distinguió la carrera de sus colegas Adele y Beyoncé.

En su terna, se enfrentó a "Don't Shut Me Down", de Abba; "Easy on Me", de Adele; "Break My Soul", de Beyoncé; "Good Morning Gorgeous", de Mary J. Blige; "You and Me on the Rock", de Brandi Carlile ft. Lucius; "Woman", de Doja Cat"; "Bad Habit", de Steve Lacy; "The Heart Part 5", de Kendrick Lamar; "About Damn Time", de Lizzo; y "As It Was", de Harry Styles.