Premios Grammys 2023: Beyoncé y Adele ganaron e hicieron historia en la ceremonia

En los Ángeles, se realizó la 65° edición de los Premios Grammys 2023, donde reconocieron a las mejores composiciones, grabaciones y artistas del último año. Entre las ternas, la cantautora estadounidense Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista con más estatuillas en la historia de la ceremonia. Mientras que su par, Adele se quedó con el premio a "Mejor interpretación solo de Pop".



En una emocionante gala, repleta de shows de distinguidos músicos, como Bad Bunny y Harry Styles, se realizó la premiación a 12 ternas. Las y los ganadores de las restantes categorías fueron anunciadas por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, horas previas al evento. Entre ellas, Rosalía obtuvo un premio a "Mejor álbum urbano latino".

Premios Grammy 2023: los mejores looks de los nominados en la alfombra roja



Premios Grammys 2023: Bad Bunny ganó a Mejor álbum de música urbana



Sin embargo, durante la ceremonia se destacó el triunfo del artista puertorriqueño, el ex cantante de One Direction y dos de las mujeres más icónicas en la historia de la música, Adele y Beyoncé.

Beyoncé se convirtió en la artista con más grammys en la historia



Por un lado, la cantante obtuvo durante la gala su 32 galardón y paso a ser la artista con más Grammys en la historia de la premiación. De esta manera, se impuso a Georg Solti (31).

En esta ocasión, Beyoncé venció en las categorías a "Mejor Canción de R&B", donde competía con: "Good Morning Gorgeous" de Mary J. Blige; "Hrs & Hrs" de Muni Long; "Hurt Me So Good" de Jazmine Sullivan; "Please Don't Walk Away" de PJ Morton.

Mientras que luego, obtuvo su premio a "Mejor álbum de música Dance/Electrónica", por su disco Renaissance. En esta terna, se encontraban: "Fragments" de Bonobo; "Diplo", de Diplo; "The Last Goodbye" de Odesza y "Surrender" de Rüfüs Du Sol.

Adele ganó a Mejor Intepretación DE Pop Solista





El Grammy a "Mejor interpretación solo de pop" fue para "Easy on Me" de Adele. "Dije que no iba a llorar y ya estoy llorando. Le escribí esta canción a mi hijo en la ducha, cuando pensaba en cambiarle la vida a él", manifestó la histórica cantante británica.

En su categoría, competía con: "Moscow Mule", de Bad Bunny; "Woman", de Doja Cat; "Bad Habit", de Steve Lacy"; "About Damn Time", de Lizzo; y "As It Was", de Harry Styles.