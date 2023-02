Premios Grammy 2023: uno por uno, todos los ganadores y las sorpresas

Se celebró la 65° edición de los Premios Grammy, que distingue a lo mejor de la música del último año.

Ayer, en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, las estatuillas más codiciadas de la noche se las llevaron Harry Styles (Álbum del año, por Harry's House), Lizzo (Grabación del año, por "About Damn Time"), Bonnie Raitt (Canción del año, por "Just Like That") y Samara Joy (Mejor Artista Nuevo).

Pero también hubo varias sorpresas . Beyoncé venció en las ternas a "Mejor Canción de R&B" y en "Mejor álbum de música Dance/Electrónica" y así, al obtener su 32 galardón en los Grammys, se convirtió en la artista con más premios en la historia de la ceremonia, superando por uno a Georg Solti.

"Ya podemos dar por terminado el debate por quién es el mejor de todos los tiempos. ¿Quién es? ¡Beyoncé! No es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi... Es Beyoncé, ¿ok?", dijo Trevor Noah, el conductor de la ceremonia.

Por el otro, Kim Petras se convirtió en la primera mujer transgénero en obtener una estatuilla al quedarse con el premio a "Mejor Interpretación Pop Dúo", junto con Sam Smith.

Los argentinos nominados y el único premiado

La Argentina tuvo tres representantes en la premiación: Fito Páez, en la terna de "Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo", el bandoneonista Juan Pablo Jofré y el pianista Leo Genovese, el único argentino que logró coronarse en su categoría.

El rosarino compartía también esta terna con Jorge Drexler ("Tinta y Tiempo"), Cimafunk ("El Alimento"), Mon Laferte ("1940 Carmen") y Gaby Moreno ("Alegoría") y Rosalía, la ganadora con "Motomami".

En tanto, el pianista santafesino Leo Genovese se impuso en la categoría de "Mejor solo improvisado de jazz" por su interpretación en "Endangered species" que quedar inmortalizada en el álbum "Live At The Detroit Jazz Festival" que selló junto a otras figuras del género como Wayne Shorter, Esperanza Spalding y Terry Line Carrington.

Por su parte, el músico Juan Pablo Jofré, que hace dos décadas está radicado en Estados Unidos, participaba con "Aspire", en el que grabó composiciones propias y versiones junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del italiano Enrico Fagone y la clarinetista coreana Seunghee Lee.

Grabación del año

Lizzo - About Damn Time

Álbum del año

Harry Styles - Harry's House

Canción del año

Bonnie Raitt - Just Like That

Mejor artista nuevo

Samara Joy

Mejor actuación de artista pop solista

Adele - Easy on Me

Mejor actuación de dúo/grupo pop

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Mejor canción de R&B

Beyoncé - Cuff It - GANADOR

Mejor álbum pop vocal

Harry Styles - Harry's House

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Mejor álbum dance/electrónica

Beyoncé - Renaissance

Mejor álbum de rap

Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Mejor álbum de country

Willie Nelson - A Beautiful Time

Mejor álbum pop vocal tradicional

Michael Bublé - Higher

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Snarky Puppy - Empire Central

Mejor grabación dance/electrónica

Beyoncé - Break My Soul

Mejor actuación de música alternativa

Wet Leg - Chaise Lounge

Mejor álbum de música alternativa

Wet Leg - Wet Leg

Mejor actuación de rock

Brandi Carlile - Broken Horses

Mejor actuación de metal

Ozzy Osbourne & Tony Iommi - Degradation Rules

Mejor canción de rock

Brandi Carlile - Broken Horses

Mejor álbum de rock

Ozzy Osbourne - Patient Number 9

Mejor actuación R&B

Muni Long - Hrs & Hrs

Mejor actuación R&B tradicional

Beyoncé - Plastic Off the Sofa

Mejor álbum de R&B progresivo

Steve Lacy - Gemini Rights

Mejor álbum de R&B

Robert Glasper - Black Radio III

Mejor actuación de rap

Kendrick Lamar - The Heart Part 5