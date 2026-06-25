Hay frases que incomodan porque contradicen todo lo que creemos saber. Y hay frases que liberan porque ponen en palabras algo que ya sentíamos sin poder explicarlo. Paul McCartney, a sus 84 años y con más de seis décadas de carrera, dejó escrita una de las segundas.

“La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto”. No la escribió para una canción ni la dijo en una entrevista. La escribió para sobrevivir a la muerte de su esposa Linda.

Paul McCartney, miembro de Los Beatles. Shutterstock

Por qué McCartney escribió estos poemas y qué hay detrás de la frase

El origen de esta reflexión es uno de los momentos más oscuros de la vida del músico. En abril de 1998, su esposa Linda McCartney murió de cáncer de mama tras casi 30 años de matrimonio. Habían estado juntos en prácticamente cada concierto, cada gira, cada estudio de grabación. Su ausencia fue, según el propio McCartney, devastadora.

Durante el año siguiente, el músico se sumió en la desesperación y escribió cientos de poemas a su memoria. Esos textos, junto a letras de canciones escritas entre 1965 y 1999, conformaron “Blackbird Singing: Poems and Lyrics, 1965-1999”, su primer libro de poemas, publicado en 2001 y reeditado en 2011.

En sus casi 200 páginas, el artista comparte las inquietudes que hay detrás de sus canciones e incluye elegías a Linda que, en palabras de la editorial, brindan “un acceso único a la vida interior de una de las figuras más influyentes de la cultura popular de los últimos cincuenta años”.

McCartney tocando al lado de su esposa Linda en 1976. Wikipedia

Qué quiso decir McCartney con que la tristeza es “felicidad con una chaqueta negra”

La frase no es un llamado al optimismo forzado ni una invitación a negar el dolor. Es una reinterpretación filosófica de la emoción: la tristeza no es lo opuesto a la felicidad, sino su misma sustancia vista desde otro ángulo. Solo se puede sentir tristeza por algo que alguna vez fue motivo de alegría. Sin el amor a Linda, no habría dolor por su pérdida.

Lejos de entender la tristeza como algo exclusivamente negativo, McCartney la reinterpreta como una prolongación de la felicidad, una emoción que conserva su esencia incluso cuando se tiñe de pérdida o nostalgia. De forma similar, las lágrimas se asocian a la alegría, y la muerte se plantea no como un final definitivo, sino como una continuidad de la vida bajo otra forma.

McCartney a los 84 años: un nuevo álbum y la misma mirada hacia atrás

En mayo de este año, McCartney lanzó “The Boys of Dungeon Lane”, su decimoctavo álbum en solitario, que el propio artista describe como “una colección de recuerdos nunca antes compartidos”. A sus 84 años, sigue recurriendo al pasado como fuente de inspiración creativa, con el mismo convencimiento que plasmó en sus poemas: “Tampoco es raro que los escritores miren hacia atrás. Porque esa es tu fuente de recursos”.