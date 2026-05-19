Para personas que viven en departamentos pequeños de pocos metros cuadrados y sin salida al exterior o balcones diminutos, armonizar el ambiente y renovar el aire puede representar una gran dificultad. Para estos casos la solución es encontrar plantas de interior aliadas en la rutina del hogar.

Existen ejemplares que requieren pocos cuidados y logran sobrevivir con casi nada de riego. Lo que representa una gran ventaja para personas con poco tiempo, o distraidas.

Cuál es la planta ideal para departamentos pequeños que sobrevive en maceta, necesita poco riego y es casi inmortal

La Sansevieria trifasciata, conocida popularmente en México como lengua de suegra o lengua de tigre, se ha ganado una reputación entre las plantas de interior más resistentes del mundo. Su secreto está en una habilidad poco común: almacena agua en sus hojas gruesas, lo que le permite sobrevivir largos períodos sin riego.

Pertenece al grupo de las suculentas, plantas adaptadas a ambientes cálidos y con escasas lluvias. Esto la convierte en una aliada perfecta para quienes quieren tener verde en casa sin dedicarle demasiado tiempo ni atención.

La lengua de suegra es una de las grandes aliadas para los departamentos y ambientar el hogar. Gemini

El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM sistematizó sus condiciones de cuidado. La clave, según los especialistas, está en replicar en casa el entorno natural de la planta con buena luz, riego moderado y un sustrato con buen drenaje.

El enemigo número uno: el exceso de agua

Aunque tolera lapsos prolongados sin hidratación, la lengua de suegra no perdona el riego excesivo. Cuando el agua supera la capacidad de absorción del sustrato, se desarrollan hongos que debilitan la planta y pueden llevarla a la muerte.

El encharcamiento es el principal factor de riesgo, ya que genera pudrición de raíces, de acuerdo con las recomendaciones del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, que enfatiza la importancia de suelos con buen drenaje para mantener la salud de las suculentas.

La lengua de suegra comunica su estado a través de sus hojas, según si necesita más riego o mejor drenaje. Freepik

Cada cuánto hay que regarla

La frecuencia de riego debe adaptarse a la época del año.

En otoño e inviernno

Una vez al mes en otoño.

En primavera

Cada quince días en primavera.

Antes de volver a regar, conviene comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén completamente secos. Si las hojas comienzan a amarillarse, la primera medida es reducir el riego.

La lengua de suegra comunica su estado a través de sus hojas. Si se arrugan, necesita agua; si se ablandan o muestran humedad, hay que espaciar los riegos y revisar el drenaje. Si la planta pierde turgencia por falta de riego, puede recuperarse fácilmente tras una hidratación adecuada.

Para mantenerla fuerte a largo plazo, el Jardín Botánico de la UNAM recomienda reponer periódicamente los nutrientes del sustrato y replicar las condiciones de su hábitat natural. Con ese equilibrio de luz, riego y suelo, la lengua de suegra puede prosperar en una maceta durante años.