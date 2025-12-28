En esta noticia

Faltan pocos días para recibir el Año Nuevo, y con él llegan los rituales y tradiciones que marcan esta época. Desde las uvas hasta los deseos escritos en papel, cada costumbre tiene su significado especial. Pero hay una que nunca falta: el brindis a las 00:00, símbolo de buenos augurios para el ciclo que comienza.

Por lo general, este brindis se acompaña de sidra o champagne, bebidas clásicas que dominan las mesas festivas. Sin embargo, este año hay una alternativa que promete convertirse en tendencia por su frescura, sabor frutal y presentación elegante.

¿Cuál es el trago fresco y frutal para brindar en Año Nuevo?

La propuesta estrella para este 31 de diciembre es el vino blanco con frutas frescas. Este cóctel es ligero, refrescante y fácil de preparar, ideal para quienes buscan algo distinto sin complicarse.

Ingredientes:

  • 1 botella de vino blanco
  • Frutas frescas: frutillas, frambuesas, rodajas de naranja o kiwi
  • Hojas de menta (opcional)

Preparación:

  • Colocar algunas frutas frescas en el fondo de una copa.
  • Verter el vino blanco sobre las frutas.
  • Decorar con una hoja de menta para realzar el sabor.

Este trago no solo aporta un toque sofisticado, sino que también es perfecto para quienes prefieren bebidas menos dulces que la sidra y más ligeras que el champagne.

Otros tragos no tradicionales para brindar

Si se quiere innovar aún más, estas opciones también son tendencia:

  • Mojito de granadina: mezclar ron blanco, jugo de lima, jarabe de granadina, menta y agua con gas. Fresco y con un color vibrante.
  • Piña colada: el clásico tropical con ron, crema de coco y jugo de piña, ideal para quienes buscan un sabor exótico.
  • Martini de granada: elegante y sofisticado, preparado con vodka, jugo de granada y licor de naranja.
  • Cóctel de sidra con canela: para quienes no quieren abandonar la sidra, pero buscan un toque cálido y especiado.