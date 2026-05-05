Durante este lunes, 4 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial. En este lunes, 4 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Payaso refleja una mezcla de risa y miedo. Señala emociones ocultas tras una máscara. También puede advertir de engaños o burlas, o invitarte a recuperar la espontaneidad. La clave está en cómo te sentiste en el sueño. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.