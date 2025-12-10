En esta noticia

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas ya se hacen sentir. Si hay una prenda que nunca falla para los días calurosos, es el vestido, símbolo de frescura y comodidad.

Este 2026, las tendencias llegan directamente desde Europa con diseños que conquistaron las calles de París, Milán y Madrid y que ahora desembarcan en Argentina para renovar tu guardarropa. La clave está en que no hay un único vestido estrella, sino múltiples estilos que se adaptan a cada ocasión.

¿Qué vestidos serán tendencia este verano?

Según la revista Elle, hablar de “el vestido de moda” sería inexacto. La próxima temporada estará marcada por pluralidad y versatilidad, con piezas que combinan elegancia, comodidad y un toque vanguardista. Aquí, los más destacados:

Vestido camisero

El clásico se reinventa con drapeados, faldas cruzadas, plisados y detalles cut-out. Atemporal y cómodo, ideal para cualquier ocasión.

Vestidos efecto piel

Cuero y estilo ladylike, con escotes Bardot y cortes estratégicos que revelan piel.

Fuente: ShutterstockShutterstock

Vestido columna

Silueta recta y minimalista que estiliza la figura y alarga las piernas. Sumá un cinturón para marcar la cintura.

Vestido calado

Tejidos tricotados que aportan frescura y sofisticación, lejos del look playero tradicional.

Freepik

Vestido bohemio

Transparencias y encajes para un aire romántico y libre.

Vestido lencero

Satén y sensualidad minimalista. Perfecto para el día y la noche.

Fuente: ShutterstockShutterstock

Vestido drapeado

Pliegues estratégicos que realzan la figura y suman elegancia.

Minivestido

Escotes asimétricos, tafetán y volúmenes. Se llevan con bailarinas para un look chic.

Vestido de tweed

La elegancia clásica en versión veraniega.

Fuente: ShutterstockShutterstock

Vestidos de flores

El print eterno, ahora en clave artística, como pintadas con acuarela.

Vestido asimétrico

Escotes que rompen la simetría y suman vanguardia.

Vestidos con volumen

El maximalismo se impone frente al minimalismo.

Vestidos que destacan los hombros

Escotes Bardot y diseños que exageran dimensiones para un look poderoso.

Freepik

Vestidos con volados

Dinamismo y frescura en piezas bohemias, lenceras o asimétricas.