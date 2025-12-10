En esta noticia ¿Qué vestidos serán tendencia este verano?

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas ya se hacen sentir. Si hay una prenda que nunca falla para los días calurosos, es el vestido, símbolo de frescura y comodidad.

Este 2026, las tendencias llegan directamente desde Europa con diseños que conquistaron las calles de París, Milán y Madrid y que ahora desembarcan en Argentina para renovar tu guardarropa. La clave está en que no hay un único vestido estrella, sino múltiples estilos que se adaptan a cada ocasión.

Según la revista Elle, hablar de “el vestido de moda” sería inexacto. La próxima temporada estará marcada por pluralidad y versatilidad, con piezas que combinan elegancia, comodidad y un toque vanguardista. Aquí, los más destacados:

Vestido camisero

El clásico se reinventa con drapeados, faldas cruzadas, plisados y detalles cut-out. Atemporal y cómodo, ideal para cualquier ocasión.

Vestidos efecto piel

Cuero y estilo ladylike, con escotes Bardot y cortes estratégicos que revelan piel.

Vestido columna

Silueta recta y minimalista que estiliza la figura y alarga las piernas. Sumá un cinturón para marcar la cintura.

Vestido calado

Tejidos tricotados que aportan frescura y sofisticación, lejos del look playero tradicional.

Vestido bohemio

Transparencias y encajes para un aire romántico y libre.

Vestido lencero

Satén y sensualidad minimalista. Perfecto para el día y la noche.

Vestido drapeado

Pliegues estratégicos que realzan la figura y suman elegancia.

Minivestido

Escotes asimétricos, tafetán y volúmenes. Se llevan con bailarinas para un look chic.

Vestido de tweed

La elegancia clásica en versión veraniega.

Vestidos de flores

El print eterno, ahora en clave artística, como pintadas con acuarela.

Vestido asimétrico

Escotes que rompen la simetría y suman vanguardia.

Vestidos con volumen

El maximalismo se impone frente al minimalismo.

Vestidos que destacan los hombros

Escotes Bardot y diseños que exageran dimensiones para un look poderoso.

Vestidos con volados

Dinamismo y frescura en piezas bohemias, lenceras o asimétricas.