La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas ya se hacen sentir. Si hay una prenda que nunca falla para los días calurosos, es el vestido, símbolo de frescura y comodidad.
Este 2026, las tendencias llegan directamente desde Europa con diseños que conquistaron las calles de París, Milán y Madrid y que ahora desembarcan en Argentina para renovar tu guardarropa. La clave está en que no hay un único vestido estrella, sino múltiples estilos que se adaptan a cada ocasión.
¿Qué vestidos serán tendencia este verano?
Según la revista Elle, hablar de “el vestido de moda” sería inexacto. La próxima temporada estará marcada por pluralidad y versatilidad, con piezas que combinan elegancia, comodidad y un toque vanguardista. Aquí, los más destacados:
Vestido camisero
El clásico se reinventa con drapeados, faldas cruzadas, plisados y detalles cut-out. Atemporal y cómodo, ideal para cualquier ocasión.
Vestidos efecto piel
Cuero y estilo ladylike, con escotes Bardot y cortes estratégicos que revelan piel.
Vestido columna
Silueta recta y minimalista que estiliza la figura y alarga las piernas. Sumá un cinturón para marcar la cintura.
Vestido calado
Tejidos tricotados que aportan frescura y sofisticación, lejos del look playero tradicional.
Vestido bohemio
Transparencias y encajes para un aire romántico y libre.
Vestido lencero
Satén y sensualidad minimalista. Perfecto para el día y la noche.
Vestido drapeado
Pliegues estratégicos que realzan la figura y suman elegancia.
Minivestido
Escotes asimétricos, tafetán y volúmenes. Se llevan con bailarinas para un look chic.
Vestido de tweed
La elegancia clásica en versión veraniega.
Vestidos de flores
El print eterno, ahora en clave artística, como pintadas con acuarela.
Vestido asimétrico
Escotes que rompen la simetría y suman vanguardia.
Vestidos con volumen
El maximalismo se impone frente al minimalismo.
Vestidos que destacan los hombros
Escotes Bardot y diseños que exageran dimensiones para un look poderoso.
Vestidos con volados
Dinamismo y frescura en piezas bohemias, lenceras o asimétricas.