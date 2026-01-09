Blue Monday 2026: cuándo es y por qué se lo considera el día más triste del año. Imagen: Archivo.

El inicio de enero suele marcar el regreso pleno a la rutina tras las celebraciones de fin de año. En ese contexto aparece el llamado Blue Monday, una fecha que cada temporada vuelve a circular en medios y redes sociales como el supuesto día más triste del año.

Con el avance del primer mes del calendario, muchas personas en Colombia se preguntan cuándo será el Blue Monday en 2026 y qué hay detrás de este concepto que se repite año tras año.

Cuándo es el Blue Monday en 2026

El Blue Monday 2026 se ubicará el lunes 19 de enero, ya que esta fecha se fija siempre en el tercer lunes del mes. No se trata de una jornada oficial ni de un día reconocido por organismos públicos, sino de una referencia simbólica que se popularizó con el tiempo.

Este momento del año coincide con el cierre definitivo de las fiestas, el regreso al trabajo o al estudio y, en muchos casos, con un mayor ajuste del presupuesto familiar tras los gastos de diciembre.

Por qué se lo considera el día más triste del año

La idea de que existe un día particularmente triste en enero surgió en 2005, cuando el psicólogo británico Cliff Arnall presentó el concepto del Blue Monday en el marco de una campaña publicitaria vinculada al turismo.

Según esa propuesta, el tercer lunes de enero reunía varios factores que podían afectar el estado de ánimo, como el clima, las deudas posteriores a las fiestas, el abandono de los propósitos de Año Nuevo y la vuelta a la rutina.

Con el paso de los años, especialistas en salud mental y universidades aclararon que el Blue Monday no tiene base científica y que la fórmula utilizada para respaldarlo no responde a estudios validados. Aun así, el término quedó instalado en el calendario mediático.

Por qué enero puede sentirse más pesado

Aunque el Blue Monday no esté respaldado por la ciencia, enero sí puede ser un mes complejo desde lo emocional. Profesionales señalan que durante este período es habitual experimentar:

Cansancio tras las celebraciones

Mayor preocupación por las finanzas

Menor motivación para sostener nuevas metas

Cambios de humor asociados al descanso irregular y a la rutina

Estos factores no se concentran en un solo día, sino que pueden extenderse a lo largo de varias semanas.

Cómo atravesar el Blue Monday sin que afecte el ánimo

Para quienes sienten el impacto del regreso a la normalidad, algunas acciones simples pueden ayudar:

Mantener horarios de descanso regulares

Incorporar actividad física leve

Buscar momentos de luz natural durante el día

Priorizar objetivos pequeños y alcanzables

Mantener el contacto con familiares o amigos

Más allá del nombre, el 19 de enero de 2026 será un lunes como cualquier otro, y su efecto dependerá en gran medida de cómo se transite este comienzo de año.