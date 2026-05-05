Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 4 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día. En este lunes, 4 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con San Pedro suele aludir a guía espiritual, búsqueda de perdón y apertura de nuevas puertas. También puede reflejar responsabilidad, juicio de conciencia y necesidad de reafirmar la fe o valores. El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.