Cada año, la Navidad se llena de tradiciones y rituales que buscan atraer buena energía para el ciclo que comienza. Entre ellos, el uso de colores tiene un papel clave.

Si tu objetivo es atraer prosperidad y abundancia en 2026, hay un tono que no puede faltar en tu mesa ni en tu vestuario: el dorado.

Este color está asociado con el dinero, el éxito y la riqueza desde tiempos antiguos. En culturas de todo el mundo, el dorado simboliza luz, poder y renovación.

Por eso, incluirlo en la celebración navideña se convirtió en una práctica popular para quienes quieren empezar el año con energía positiva.

¿Por qué el dorado atrae prosperidad?

El dorado representa el brillo del sol y la fuerza vital. En la psicología del color, se lo vincula con la abundancia y la seguridad económica. Usarlo en Navidad es una forma simbólica de abrir la puerta a nuevas oportunidades y estabilidad financiera.

Además, este tono transmite alegría y optimismo, dos emociones que ayudan a crear un ambiente festivo y armonioso en la mesa familiar.

Ni sidra ni champagne: la bebida furor de este año para recibir la Navidad que eligen miles de familias Fuente: Shutterstock

¿Cómo incorporar el dorado en Navidad?

No hace falta exagerar para que el dorado sea protagonista. Aquí van algunas ideas simples y efectivas:

En la mesa: servilletas con detalles dorados, velas metálicas, platos con bordes dorados o centros de mesa con esferas y cintas en este color.

En el árbol: bolas doradas, estrellas y guirnaldas que aporten brillo.

En la ropa: un accesorio un accesorio dorado , como cinturón, zapatos o joyas. Si querés ir más allá, un vestido o camisa en tono dorado es ideal.

En los rituales: muchas personas colocan una moneda dorada debajo del plato principal para atraer dinero durante el año.

Otros colores que acompañan al dorado

Si bien el dorado es el protagonista, se puede combinar con tonos que refuercen su energía:

Rojo: para atraer amor y pasión.

Verde: para pedir salud y esperanza.

Blanco: para armonía y paz.

Rituales simples para potenciar la prosperidad

Además del color, hay prácticas que se suman a la tradición:

Comer 12 uvas a la medianoche, pidiendo un deseo por cada una.

Colocar billetes dentro del zapato antes del brindis.

Encender una vela dorada mientras se piensa en los objetivos para el nuevo año.

Por qué elegir el dorado este año

La Navidad es un momento de unión y renovación. Incorporar el dorado no solo aporta elegancia, también refuerza la intención de atraer prosperidad en 2026. Es un gesto sencillo que puede transformar la energía de la celebración.