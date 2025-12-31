El color prohibido que no se debe usar en Año Nuevo: los motivos. Foto: Freepik

La llegada del Año Nuevo 2026 implica que muchas personas armen su vestuario para una noche especial, por lo que es importante saber qué color elegir. Justamente, las creencias populares indican que hay un tono prohibido que deberían evitar para esta noche.

Y es que se trata de una jornada en la que muchos practican sus rituales para atraer prosperidad, amor, salud y buena energía. De esta manera, las costumbres entran en juego a la hora de armar el outfit.

¿Qué color hay que evitar para recibir el Año Nuevo?

Aunque el negro es sinónimo de elegancia, sofisticación y poder en el mundo de la moda, en el contexto de las fiestas de fin de año adquiere un significado completamente opuesto según diversas culturas y corrientes esotéricas como el Feng Shui.

Las principales razones por las que se recomienda no usar negro el 31 de diciembre son:

Asociación con el luto y la tristeza: en muchas culturas, el negro representa el duelo, la pérdida y finales definitivos.

Simboliza obstáculos y desgracias: vestir de negro en esta fecha se interpreta como una “invitación simbólica” a un año lleno de dificultades, bloqueos energéticos y sucesos negativos.

Energía de cierre y ausencia: mientras el Año Nuevo simboliza renovación, esperanza y nuevos comienzos, el negro se asocia con absorción de luz, estancamiento y cierre de ciclos de forma sombría.

Falta de vitalidad: los colores oscuros como el negro se perciben como poco vibrantes para una noche que busca irradiar alegría, optimismo y abundancia.

¿Qué colores sí usar en Año Nuevo 2026 para atraer buena suerte?

Si querés alinear tu energía con la prosperidad y la positividad, estas son las tonalidades más recomendadas según creencias populares, Feng Shui y psicología del color: