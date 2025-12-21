Faltan pocos días para Navidad y Año Nuevo, y los colores típicos de esta temporada suelen dominar la decoración y la moda de fin de año. Sin embargo, este 2025, los tonos tradicionales quedaron atrás y abren paso a una paleta más suave y sofisticada.

La tendencia global apunta a colores orgánicos y elegantes, que transmitan calma y armonía. Entre ellos, uno se destaca como el protagonista absoluto.

Adiós al rojo y blanco: ¿qué color será tendencia en estas fiestas?

El verde salvia se posiciona como el color estrella para las celebraciones de fin de año. Este tono, delicado y equilibrado, se asocia con renovación, serenidad y conexión con lo natural, ideales para cerrar el ciclo y recibir el 2026 con energía positiva.

Freepik

¿Por qué elegirlo?

Este color representa:

Elegancia : aporta sofisticación sin la intensidad del verde clásico ni la frialdad del blanco.

Versatilidad : combina con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara y plateado.

Sensación de calma: perfecto para ambientes armónicos y estilos modernos.

Freepik

Además, el verde salvia se adapta a la moda, la decoración y hasta el maquillaje, donde aparece en sombras suaves, delineados sutiles y esmaltes apagados.

¿Qué colores serán tendencia en las fiestas?

Si bien el verde salvia será el protagonista, no estará solo. Estas son las otras tonalidades que marcarán tendencia: