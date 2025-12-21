En esta noticia

Faltan pocos días para Navidad y Año Nuevo, y los colores típicos de esta temporada suelen dominar la decoración y la moda de fin de año. Sin embargo, este 2025, los tonos tradicionales quedaron atrás y abren paso a una paleta más suave y sofisticada.

La tendencia global apunta a colores orgánicos y elegantes, que transmitan calma y armonía. Entre ellos, uno se destaca como el protagonista absoluto.

Adiós al rojo y blanco: ¿qué color será tendencia en estas fiestas?

El verde salvia se posiciona como el color estrella para las celebraciones de fin de año. Este tono, delicado y equilibrado, se asocia con renovación, serenidad y conexión con lo natural, ideales para cerrar el ciclo y recibir el 2026 con energía positiva.

Freepik

¿Por qué elegirlo?

Este color representa:

  • Elegancia: aporta sofisticación sin la intensidad del verde clásico ni la frialdad del blanco.
  • Versatilidad: combina con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara y plateado.
  • Sensación de calma: perfecto para ambientes armónicos y estilos modernos.
Freepik

Además, el verde salvia se adapta a la moda, la decoración y hasta el maquillaje, donde aparece en sombras suaves, delineados sutiles y esmaltes apagados.

¿Qué colores serán tendencia en las fiestas?

Si bien el verde salvia será el protagonista, no estará solo. Estas son las otras tonalidades que marcarán tendencia:

  • Azules: desde el hielo hasta el marino profundo, ideales para ambientes sofisticados.
  • Metálicos: cobre, bronce y champagne, perfectos para una decoración cálida y glamorosa.
  • Rosados: aportan dulzura contemporánea y un toque romántico.
  • Tonos oscuros: borgoña, azul noche, morado y verde bosque para quienes buscan drama y elegancia.
  • Neutros terrosos: beige, terracota y oliva, asociados a sostenibilidad y calma.