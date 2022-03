Netflix ofrece una múltiple oferta de series, tantas que son muchas las que nos atrapan y, entre tantas tareas y responsabilidades de la vida cotidiana, no siempre conseguimos hacernos un hueco para verlas.

Para no caer en la frustración de comenzar a ver un contenido y terminarlo varios meses después, te ofrecemos cuatro títulos imperdibles con menos de 5 capítulos para que puedas empezarlas y terminarlas en el mismo día:



Netflix: 4 series de menos de 5 capítulos para mirar en menos de un día









1) ASÍ NOS VEN

"Cinco adolescentes de Harlem quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park. Basado en una historia real", informa la sinopsis oficial de Netflix.

Los cinco fueron condenados en 1989 por una violación que no habían cometido. La serie recorre 25 años de historia, desde la primera condena hasta que fueron exonerados en 2002 y hasta que llegaron a un acuerdo con la ciudad de Nueva York en 2014. Basada en hechos reales, la producción estadounidense expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial.

Creada, guionizada y dirigida por Ava DuVernay. La protagonizan: Asante Blackk, Caleel Harris y Ethan Herisse



Esta miniserie estadounidense, que data del 2019, está dividida en 4 episodios de 70 minutos aproximadamente. En total, necesitarás unas 5 horas para terminar de verla.



2) ALGUIEN TIENE QUE MORIR

La historia comienza con un joven al que sus padres le piden que vuelva de México para que puedan conocer a su prometida. Él regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet.

Dirigida por Manolo Caro y protagonizada por el gran elenco: Cecilia Suárez, Carmen Maura, Ernesto Alterio, Ester Expósito, Alejandro Speitzer, Carlos Cuevas, Isaac Hernández, la miniserie mexicana cuenta con tres episodios de 50 minutos aproximadamente.



En total, te llevará unas 2hs y media ver toda la miniserie.



3) TYPEWRITER

"Tres amigos de Goa se adentran en una antigua mansión en busca de fantasmas, pero, luego de que una familia se muda a ella, el pasado resurge de una manera espeluznante", señala la sinopsis oficial disponible en la plataforma de streaming.

Este thriller hindú, que data del 2019, cuenta con 5 capítulos de 50 minutos aproximadamente.

Está dirigida y guionada por Sujoy Ghosh. Forman parte del elenco: Mikhail Gandhi, Palomi Ghosh, Sameer Kochhar, Purab Kohli, Jishu Sengupta, entre otros.

Vas a necesitar al menos 5 horas para terminar de ver una de las mejores series de terror.







4) POCO ORTODOXA

Unorthodox (nombre original en Inglés) es la historia real de Deborah Feldman, que narró en 2012 en el libro 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'.

Una joven judía intenta escapar de la conservadora rama judía de los Satmar, en la que las mujeres deben vestir discretamente, cubrir su cabello y quedarse en casa para no ir a la universidad. Por lo tanto abandona un matrimonio concertado en Nueva York y pone rumbo a Berlín, donde vive su madre.



Creada por Anna Winger y Alexa Karolinski, la producción alemana cuenta con las actuaciones de: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch



La miniserie está dividida en cuatro episodios, con una duración de 50 minutos aproximadamente. En total, se necesitan 4 horas para completarla.