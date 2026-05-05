La red inmobiliaria Remax cambiará de dueño a nivel global. La tecnológica The Real Brokerage acordó quedarse con el holding en una operación valuada en u$s 880 millones. El cierre está previsto para la segunda mitad de 2026 y quedará sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas. Una vez completada la integración, los accionistas de Real controlarán cerca del 59% de la nueva sociedad, mientras que los de Remax mantendrán el 41%. Según informó el The Wall Street Journal, los accionistas de la empresa inmobiliaria podrán optar entre recibir u$s 13,80 en efectivo por acción o canjear sus títulos por acciones de la compañía. El efectivo será limitado -entre u$s 60 millones y u$s 80 millones- y el resto se instrumentará mediante un canje de accione Para cubrir esa parte, Real aseguró un financiamiento por u$s 550 millones con Morgan Stanley y Apollo Global Funding. La compañía quedará bajo el mando de Tamir Poleg, actual CEO de Real. El directorio estará compuesto por 10 miembros, con tres representantes de Remax. El cofundador de la red, Dave Liniger, que conserva un peso relevante en el voto, ya comprometió su apoyo a la transacción. La operación se da en un momento más exigente para el sector inmobiliario. En Estados Unidos, su principal mercado, la desaceleración de las operaciones impactó en ingresos y en la cantidad de agentes, con una presión adicional sobre las comisiones. Tras la operación, la red tendrá presencia en más de 120 países, con más de 180.000 agentes y unas 8500 franquicias. En conjunto, ambas compañías hubieran generado ingresos por casi u$s 2300 millones en 2025. La compañía proyecta ahorros operativos por unos u$s 30 millones anuales hacia 2027, a partir de la integración de estructuras y el uso de tecnología. “En el corto plazo no cambia absolutamente nada. La empresa va a seguir funcionando con el mismo nombre y de la misma manera”, aseguró Ariel Champanier, CEO de Remax Premium. “A mediano o largo plazo vamos a tener mucho más desarrollo. Poder sumar el desarrollo que trae una compañía tecnológica, combinado con lo que ya se construyó en el país, puede potenciar mucho el negocio”, dijo Champanier. Según explicó, el acuerdo busca reforzar la red a nivel global. Hoy, la red tiene más de 180 oficinas en la Argentina y cerca de 7400 agentes bajo un esquema de franquicias independientes.