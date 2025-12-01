Las soluciones caseras cobran relevancia en un mundo que cada vez más opta por lo natural. Es así que aparece un truco que le brinda al cabello varios beneficios y que es muy fácil de aplicar.

A pesar de que suene llamativo, mezclar azúcar con el shampoo que utilizamos puede resultar saludable para la salud capilar. Las propiedades del azúcar ayudan al cabello.

El azúcar blanca puede utilizarse, pero la morena es la más recomendada para este uso específico por las características que tiene.

Cómo poner azúcar en el shampoo: el paso a paso

Para colocarle azúcar al shampoo, hay que seguir estas indicaciones:

Mezclar dos cucharadas de azúcar morena con una taza del shampoo que solemos utilizar. Revolver hasta que el azúcar quede completamente disuelto. No deben observarse granos. Utilizar la mezcla para lavarse el cabello. Al aplicarla, masajear de manera suave durante unos minutos, sin ejercer demasiada presión. Enjuagar con agua tibia, sin que queden residuos.

Recomiendan utilizar este método una vez por semana para mantener el cabello limpio y saludable. Foto: Freepik.

Cuáles son los beneficios de aplicar azúcar al shampoo

El azúcar morena contiene minerales como calcio, potasio, hierro y magnesio que potencian la salud capilar.

“El azúcar actúa como un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas del cuero cabelludo y promueve una limpieza profunda. También puede mejorar la circulación sanguínea, lo que puede estimular el crecimiento del cabello", precisaron desde el salón de estética español Urban Ladies.

Detalló los siguientes beneficios: