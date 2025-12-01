En esta noticia
Las soluciones caseras cobran relevancia en un mundo que cada vez más opta por lo natural. Es así que aparece un truco que le brinda al cabello varios beneficios y que es muy fácil de aplicar.
A pesar de que suene llamativo, mezclar azúcar con el shampoo que utilizamos puede resultar saludable para la salud capilar. Las propiedades del azúcar ayudan al cabello.
El azúcar blanca puede utilizarse, pero la morena es la más recomendada para este uso específico por las características que tiene.
Cómo poner azúcar en el shampoo: el paso a paso
Para colocarle azúcar al shampoo, hay que seguir estas indicaciones:
- Mezclar dos cucharadas de azúcar morena con una taza del shampoo que solemos utilizar.
- Revolver hasta que el azúcar quede completamente disuelto. No deben observarse granos.
- Utilizar la mezcla para lavarse el cabello. Al aplicarla, masajear de manera suave durante unos minutos, sin ejercer demasiada presión.
- Enjuagar con agua tibia, sin que queden residuos.
Cuáles son los beneficios de aplicar azúcar al shampoo
El azúcar morena contiene minerales como calcio, potasio, hierro y magnesio que potencian la salud capilar.
“El azúcar actúa como un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas del cuero cabelludo y promueve una limpieza profunda. También puede mejorar la circulación sanguínea, lo que puede estimular el crecimiento del cabello", precisaron desde el salón de estética español Urban Ladies.
Detalló los siguientes beneficios:
- Brillo natural: al eliminar impurezas y restos de productos, el azúcar ayuda a que el cabello se vea más luminoso.
- Previene la caspa: limpia los folículos y contribuye a reducir la descamación.
- Cabello más suave: el azúcar deja el pelo con una textura más fácil de peinar.
- Hidratación: ayuda a mantener la humedad en la fibra capilar, lo que evita que se reseque con facilidad.
- Retira el exceso de grasa: regula la producción de aceite en el cuero cabelludo.
- Estimula el crecimiento: como mejora la circulación, favorece que el pelo crezca con mayor fuerza.