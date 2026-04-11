La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sanitaria respecto al Shampoo Totale de la marca Tec Italy, que forma parte de Henkel Capital, tras haber detectado la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca. Esta bacteria tiene el potencial de provocar infecciones en la piel, los ojos y la nariz. Para verificar si se ha adquirido el champú contaminado, es fundamental revisar el número de lote. En este caso, el lote afectado es el 1G27542266, el cual se encuentra impreso en el costado de la botella. El producto se presenta en una botella de plástico de color verde de un litro. Conozca los detalles de este aviso y evite problemas de salud. Se recomienda suspender la compra hasta nuevo aviso. Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios para mitigar los efectos del champú contaminado, en caso de haber adquirido alguna de las unidades discontinuadas. Estas son: La contaminación fue identificada mediante un análisis microbiológico interno realizado por Henkel Capital, tras recibir un reporte sobre un shampoo con un olor fétido. Aunque no se han documentado casos de personas afectadas, la empresa ha implementado medidas preventivas. El lote fue distribuido en varios estados de México, aunque no se especificaron cuáles y también pudo haber sido comercializado al por menor.