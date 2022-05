¿Messi se retira?: "Después del Mundial me tengo que replantear un montón de cosas"

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina de fútbol, habló de todo en una entrevista de 40 minutos, horas antes del partido del miércoles en el estadio de Wembley, donde Argentina se enfrentará a Italia en la Finalissima.

En diálogo con TYC Sports, Messi confesó su xxxxx por esta final, su nueva temporada en el PSG y su salida del Barcelona, el retiro del Kun Agüero y las expectativas ante el Mundial Qatar 2022.

Finalissima 2022 Argentina-Italia: las entradas salen a la venta esta semana, cuánto cuestan y cuándo es el partido

Locura por Messi: una camiseta clave de su paso por Barcelona se vendió en una fortuna

SELECCIÓN ARGENTINA Y LA FINALISSIMA

"Se ve a través de las redes sociales: es un lindo grupo, estamos muy contentos y como venimos de ganar la Copa América todo se hace mucho más fácil ".

"No me imaginaba nunca lo que pasó después de la Copa América. Después de tantos años peleando con la Selección y de muchos veranos tristes por las finales perdidas, fue un verano diferente, porque la felicidad fue completa", agregó tras consagrase en el Maracaná al vencer a Brasil por 1-0 el 10 de julio del 2021.

"Hace un tiempo que estoy viviendo un gran momento en Argentina. La gente y el periodismo cambió mucho conmigo, porque antes fueron muy críticos. Ahora siento que se habla con más respeto y siento un respaldo que antes no tenía. Después de haber ganado la Copa América se convirtió todo en algo más hermoso ".

"No parece que fue hace un año la Copa América, pero esto sigue, porque vienen nuevos retos y objetivos. Fue un recuerdo hermoso pero hay que pensar en el día a día y en todo lo que viene. Muchas veces dijimos que no sólo importa ganar, porque años anteriores hicimos cosas espectaculares que no se valoraron. Fueron muy injustos con el ciclo anterior. Dimos todo por la Selección, llegamos a la final del mundo y a dos finales de la Copa América, pero quedó una sensación rara con ese grupo. Se lo maltrató mucho. La gente fue muy feliz durante todo el Mundial de Brasil y se perdió por un detalle. Está bueno que la gente reconozca lo que se hizo".

SALIDA DEL BARCELONA Y NUEVO INICIO EN EL PSG

Messi también se refirió a la difícil decisión de dejar el club Barcelona después de 17 temporadas para pasar al PSG. "Tenía pensado que todo siga de la misma manera, jugando en el Barcelona, pero con todo lo que pasó fue un año duro. No fue fácil la adaptación".

EUROPAPRESS

"Después de estar toda la vida en el mismo club, fue un año difícil hacer el cambio a esta edad. En Barcelona tenía todo. Viví más en Barcelona que en Argentina. Estaba muy bien y no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular, que era nuestro principal temor. Pero se adaptaron muy bien al cambio de escuela y los amigos, y eso fue muy importante para Antonela y para mí".

PARÍS Y LA ADAPTACIÓN

"El primer día de colegio (de sus hijos) fue terrible. (Con Antonela) salimos los dos llorando. No entendíamos nada. Nos preguntábamos qué estábamos haciendo ahí, pero los chicos son unos fenómenos. Se adaptaron muy rápido, más allá de que extrañaban a sus amigos. Mateo y Thiago hicieron amistades muy rápido y para Ciro fue la primera vez que iba a la escuela".

"Ciro se está haciendo. Copia mucho de sus hermanos, pero sigue mucho a Mateo, pero todavía no definió bien su personalidad. Fue un invierno duro. No estábamos acostumbrados a tanto frío. Estar en la alfombra, en el piso, más cerca del fuego, nos hizo pasar mejor el frío".

LESIÓN Y COVID

Sobre su adaptación al nuevo plantel, dijo que "eran compañeros nuevos en un lugar que se jugaba al fútbol diferente. Fue todo nuevo para mí. Empecé tarde la Liga, porque llegué tarde al club y también estuve lesionado. Por una cosa o la otra no podía jugar 4 partidos seguidos".

"El COVID-19 me agarró muy mal. Me pegó fuerte. Tenía mucha tos, fiebre, cansancio y me dejó secuelas en los pulmones. Apenas volví a entrenar no podía correr. Quería arrancar y como me apuré en mi regreso, me terminó perjudicando ".

LA DERROTA DEL PSG

"Lo del Real Madrid nos mató. Me mató a mí y a todo el PSG, porque fue un vestuario que tenía mucha ilusión. Tengo ganas de volver a ganar la Champions. Me dio bronca no poder jugar la final".

"Está claro que no siempre la gana el mejor. Hay momentos psicológicos en donde hay detalles que te hacen ser campeón. No le quito mérito al Real Madrid, porque le ganó a todos, pero creo que hubo equipos mejores"

"Es entendible el enojo de la gente, porque teníamos un buen equipo. No fue la primera vez que el París se haya quedado afuera de la Champions. Con Ney fuimos los más señalados, no sé si fue justo o no, pero pasó"

"Quiero dejar de lado lo que pasó, revertir la historia e intentar ganar la Champions este año. Esta temporada va a ser diferente, porque conozco al club y a la ciudad. Ya estoy más acomodado y creo que será distinto".

SERGIO "KUN" AGÜERO

"No era consciente de lo que le pasó al Kun. Lo vi desde lejos y no entendía lo que pasó hasta que pude hablar con él. Ahí me di cuenta de que pudo ser mucho peor, pero él es una persona especial y por eso lo tomó de esa manera".

"Seguramente habrá sufrido y llorado junto a sus familiares, pero por suerte encontró otro lugar en el que está muy bien. Hoy dice lo que piensa y se divierte. Lo extraño mucho porque me concentraba con él. Dormíamos juntos, nos íbamos a bañar juntos, porque se hacía notar siempre".

MUNDIAL QATAR 2022

"El sorteo del Mundial lo vi en casa. No daba para festejar, porque nos pasó en la edición pasada que nos costó clasificar a octavos. Sabemos que será un torneo duro, porque México y Polonia tienen un gran equipo. Sabemos que todo el campeonato va a ser difícil, pero a priori preferimos enfrentar a los rivales de mayor nombre más adelante".

"El primer partido del Mundial siempre es diferente. Están los nervios y muchos chicos van a jugar por primera vez. Ganar en el debut es clave, por todo lo que viene después. El grupo está muy ilusionado, con muchas ganas, y ojalá que salgan bien las cosas".

"Francia tiene un equipo impresionante. Creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte y para este Mundial será una selección candidata a ganar la copa. Este año está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular, con el título de la Champions. No tengo dudas de que le darán el Balón de Oro".

"Es una locura que Italia haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Es un equipo histórico y es una lástima que no se haya clasificado. Tengo compañeros y amigos en el equipo, con los que hice muy buena relación y me ayudaron mucho, y lamento que no hayan podido ir al Mundial".

"Tenemos un grupo que juega cada partido como si fuera una final. El cuerpo técnico prepara muy bien cada compromiso y sabemos a lo que juega. Es una selección que le puede dar pelea a cualquiera, aunque eso no significa que seamos candidatos a ganar el Mundial".

"Tenemos las cosas bien claras. Scaloni le da mucha importancia a la parte defensiva, como lo hacía Sabella. Eso no significa que descuide la ofensiva y en cómo ganar los partidos. Mantener el arco en cero te da más posibilidades de ganar. Eso se ve en todas las ligas y en el fútbol en general, porque se volvió todo muy táctico".

"Me siento muy cómodo, porque cada uno sabe cuál es su rol dentro de la cancha. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ganar los partidos. A mí me gusta jugar bien y tener la pelota siempre, pero si no se puede y hay que hacer otra cosa estoy preparado para eso. Sabemos jugar con y sin la pelota".

¿hay fecha para su retiro?

"No sé cuándo me retiraré. La vez pasada dije que después del Mundial me tengo que replantear un montón de cosas. Por ahora pienso en éste y después veré. Nunca me imaginé que iba a jugar afuera de Barcelona y terminé en París. El fútbol es muy dinámico y puede pasar cualquier cosa".