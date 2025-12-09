Elegir un regalo de Navidad puede parecer una tarea simple, pero según el Feng Shui, ciertos objetos pueden atraer energías negativas o generar desequilibrios en el hogar.

Esta disciplina milenaria sostiene que algunos presentes, por su simbolismo o vibración, pueden afectar los vínculos, la armonía familiar o incluso el bienestar emocional de quien los recibe. Por eso, es importante conocer cuáles conviene evitar durante las fiestas.

Por qué el Feng Shui no recomienda algunos regalos en Navidad

El Feng Shui recomienda prestar atención al significado energético de cada obsequio, ya que algunos elementos pueden representar rupturas, tristeza o tensiones.

Los regalos de Navidad que hay que evitar y que traen mala suerte, según el Feng Shui Fuente: Shutterstock

Por este motivo, regalos como objetos filosos, relojes o pañuelos podrían enviar un mensaje no deseado o activar energías desfavorables en la Navidad, donde se busca la unión y buenas energías. Estos son los principales regalos que habría que evitar según esta filosofía.

Los regalos prohibidos de Navidad, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, los regalos de Navidad que no se recomiendan hacer debido a que están relacionados a las malas energías son:

Objetos filosos (cuchillos, tijeras, navajas): representan energía cortante y simbolizan rupturas o conflictos en la relación.

Relojes: simbolizan finales o tiempos que se agotan, lo que puede interpretarse como una señal de distanciamiento.

Pañuelos: están asociados al llanto y la tristeza, atrayendo energía emocional negativa.

Espejos: pueden duplicar o distorsionar la energía si se colocan mal, generando desequilibrios en el hogar.

Plantas con espinas (como cactus): emiten energía agresiva que puede atraer tensión y discusiones.

Velas usadas o de baja calidad: reflejan energía agotada o débil, simbolizando desgaste emocional.

Zapatos: representan movimiento y pueden interpretarse como un deseo de alejamiento de la persona.

Libros o productos con mensajes negativos: transmiten vibraciones densas que afectan la armonía y el ánimo.

Ropa oscura o muy gastada: absorbe energía y simboliza estancamiento, contrario a la renovación festiva.

Dinero sin intención clara: puede sentirse como un gesto vacío, ya que la intención es clave en el Feng Shui.

Los regalos recomendados por el Feng Shui en Navidad