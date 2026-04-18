Puede sonar raro a primera vista, pero poner arroz debajo de la cama es una práctica que tiene seguidores en distintas partes del mundo. Algunos lo hacen por tradición, otros por convicción propia y muchos porque lo probaron y notaron resultados. ¿Pero qué hay detrás de este hábito? Una de las explicaciones más concretas y respaldadas tiene que ver con las propiedades físicas del arroz crudo. El grano es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del ambiente de forma natural. En habitaciones donde la ventilación es escasa o donde se acumula humedad (algo muy común en departamentos de planta baja o en épocas de lluvia), colocar un recipiente con arroz puede ayudar a reducir ese exceso de vapor en el aire. Este mismo principio es el que lleva a mucha gente a meter el celular mojado en un recipiente con arroz: no es un mito, el grano efectivamente capta la humedad cercana. Aplicado al dormitorio, puede ser una alternativa casera y económica frente a los deshumidificadores eléctricos, aunque con un alcance más limitado. Más allá de lo científico, el arroz debajo de la cama tiene un lugar importante en distintas tradiciones populares y prácticas de bienestar energético. En algunas culturas latinoamericanas y asiáticas, se lo asocia con la abundancia, la protección del hogar y la atracción de energía positiva hacia el espacio donde se duerme. Quienes lo practican desde esta perspectiva suelen colocar el arroz en un recipiente de vidrio o en una bolsita de tela, a veces acompañado de sal gruesa u otros elementos. La idea es que el grano actúa como un imán que capta las energías densas del ambiente y protege el descanso de quienes duermen en esa habitación. Estos son los usos más frecuentes que se le atribuyen al arroz debajo de la cama: Si se usa con fines de absorción de humedad, lo recomendable es reemplazar el arroz cada dos o tres semanas, porque pierde efectividad a medida que se satura. Si el objetivo es energético, muchas personas lo renuevan en luna nueva o cada mes. En cualquier caso, el arroz usado no debería cocinarse ni consumirse después.