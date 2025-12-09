Se esperan lluvias y tormentas para toda la jornada del martes. (Fuente: Archivo)

De cara a las fechas de Navidad y Año Nuevo, muchos se preguntan cómo estará el clima para estos días festivos en Buenos Aires. Según los pronósticos, podría repetirse un muro de nubes que traiga tormentas y lluvias.

El sitio Tiempo3 recogió los datos históricos de los últimos seis años, en donde las temperaturas fueron variando la última semana de diciembre. Sin embargo, la tendencia indica que se vienen las precipitaciones.

Se viene un muro de nubes con tormentas eléctricas para Navidad y Año Nuevo en Buenos Aires. Foto: Tiempo3

Pronóstico para Navidad 2025 en Buenos Aires

Según las proyecciones meteorológicas, el clima para Nochebuena y Navidad mantendrá el espíritu veraniego con temperaturas agradablemente cálidas, ideales para asados y reuniones. No obstante, hay posibilidad de chubascos aislados, siguiendo la tendencia histórica de lluvias moderadas en esta época.

24 de diciembre (Nochebuena) : temperatura máxima de alrededor de 33 °C y mínima de 19 °C. En los últimos cuatro años, las gotas fueron protagonistas.

25 de diciembre (Navidad): sube un poco la intensidad con máximas de 28 °C y mínimas de 17 °C. Hay más probabilidad de lluvias para este día, tal como ocurrió en 2023.

Pronóstico para Año Nuevo 2026 en Buenos Aires

El cambio de año promete un clima festivo con temperaturas en ascenso, ideal para fuegos artificiales y brindis bajo las estrellas. La transición de diciembre a enero trae un aumento en el calor por arriba de los 30° C:

31 de diciembre : máximas de 32 °C y mínimas de 20 °C. Hay muy poca probabilidad de lluvias para este día, dado que la última vez que llovió fue en 2019.

1 de enero: el 2026 arranca con máximas parecidas de hasta 32 °C y 23 °C de mínima. Los últimos tres años hubo lluvias, por lo que no se descarta que suceda lo mismo.

Clima en Navidad y Año Nuevo: mesa adentro o afuera

Para Navidad, las estadísticas del sitio especializado en meteorología señalan que habría lloviznas tanto el 24 como el 25. Por esta razón, no estaría mal prevenir con una cena bajo techo para no mojarse.