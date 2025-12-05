Ya se confirmó el último feriado del año: será antes de Navidad e incluirá un fin de semana largo para toda la población

El cierre de 2025 llega con una transformación evidente en la decoración navideña: miles de familias colombianas están abandonando el clásico árbol de Navidad —ya sea natural o artificial— para adoptar opciones mucho más económicas, compactas y de bajo consumo eléctrico.

Esta tendencia, que viene creciendo en Europa y Latinoamérica, ahora se consolida en el país como la solución preferida para quienes buscan celebrar sin gastar de más ni sacrificar espacio en sus hogares.

Mientras los precios de los árboles tradicionales suben y el costo de la energía sigue siendo un factor determinante para muchos hogares, la alternativa que más se está imponiendo es el árbol de pared: una estructura decorativa minimalista hecha con luces LED, cintas, ramas secas o figuras geométricas que replican la forma del árbol sin ocupar espacio físico y con un consumo energético casi nulo.

¿Cuál es el reemplazo del árbol de Navidad en diciembre de 2025?

La opción más elegida por los colombianos este año es el árbol plano o árbol mural, una propuesta decorativa que se instala directamente en la pared y que se arma con:

Luces LED de bajo consumo

Cintas o cuerdas de yute

Ramas naturales o artificiales

Figuras geométricas en madera

La clave de su popularidad radica en que no exige compra de estructura, no ocupa espacio en apartamentos pequeños —cada vez más comunes en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla— y su costo total puede ser hasta un 80% menor que el de un árbol tradicional completo.

El cambio de tendencia en Colombia: hogares reemplazan el árbol tradicional por una alternativa más barata y eficiente.

¿Por qué están reemplazando el árbol clásico de Navidad?

Existen tres factores centrales que explican este cambio:

1. Precio cada vez más alto de los árboles tradicionales

El costo de árboles artificiales y de los pinos naturales ha aumentado por los gastos de importación, transporte y materiales. Para muchas familias, renovar o comprar un árbol ya no es una opción viable.

2. Falta de espacio en los hogares

Los apartamentos pequeños y la optimización del espacio interior han llevado a buscar decoraciones más prácticas. El árbol de pared se adapta perfecto a cualquier rincón sin estorbar.

3. Ahorro energético y sostenibilidad

Las decoraciones de pared consumen menos energía y, además, permiten el uso de materiales reciclados o naturales. Este formato encaja en una tendencia global hacia una Navidad más responsable y minimalista.

¿Desaparecerá el árbol de Navidad tradicional?

El árbol clásico difícilmente desaparecerá del todo, pues sigue siendo un símbolo profundamente arraigado en la celebración decembrina. Sin embargo, las nuevas propuestas no buscan eliminarlo, sino reinterpretarlo.

Lo que está ocurriendo es una adaptación a las necesidades actuales: presupuestos más ajustados, hogares más pequeños y mayor interés por el diseño sostenible.

En muchas casas, el árbol tradicional se ha reemplazado por alternativas que generan el mismo ambiente festivo pero con un estilo más moderno, natural y artesanal. También destacan:

Árboles hechos con estructuras geométricas

Diseños escandinavos con tonos neutros

Decoraciones en madera cruda, lino y fibras naturales

Siluetas iluminadas adheridas a la pared

¿Cómo hacer un árbol navideño económico y que consuma poca energía?

Armar uno de estos árboles murales es sencillo y accesible. Estas son las opciones más populares en Colombia:

Silueta con luces LED : se dibuja la forma del árbol usando una tira de luces que consume muy poca energía.

Árbol de ramas secas : se ubican horizontalmente sobre la pared, unidas por hilos o cordones.

Diseño con cintas o cordeles : líneas diagonales que forman la figura del árbol y permiten colgar adornos livianos.

Estructura geométrica: triángulos o rombos en madera que reemplazan la forma clásica.

El resultado es un árbol decorativo, económico, fácil de guardar y que no requiere mover muebles ni sacrificar espacio.