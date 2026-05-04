La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en México es de 17.45 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.06%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.46 pesos y un mínimo de 17.44 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.38%, mientras que en el último año cayó -9.31%, indicando un repunte reciente en un contexto anual bajista. En los últimos 10 días la cotización del Dólar inició con tres alzas, siguió con dos caídas, rebotó dos jornadas y cerró con tres descensos, dejando un balance casi neutro y ligera volatilidad. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 8.30%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos ha resultado en un -1 positivo. Esto indica que, en comparación con los días previos, el valor de la moneda ha ido en aumento, atrayendo la atención de los mercados. En cambio, si observamos los días anteriores, la tendencia podría interpretarse como una reacción a factores económicos recientes. Esta dinámica sugiere que el Dólar podría seguir fortaleciéndose si las condiciones actuales persisten. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.