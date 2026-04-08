Con calor, frío, lluvias o un intenso sol, esta planta se adapta a cualquier clima y se convierte en la compañera perfecta para los balcones, jardines o terrazas. A diferencia de otras especies que entran en fase de latencia durante el invierno, el jazmín de leche mantiene su estructura foliar intacta. Esta capacidad de adaptación a suelos diversos y su alta tolerancia a las amplitudes térmicas la convierten en la inversión más eficiente para quienes buscan un jardín funcional sin los costos de reposición por cada estación. A diferencia de otras trepadoras que pierden su atractivo en invierno, el jazmín de leche (o jazmín estrella) se destaca por tres pilares de supervivencia: Para garantizar el crecimiento óptimo de nuestra planta de jazmín es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones: Si tenés jazmines jóvenes, cubrilos con tela antihelada durante las noches más frías. Evitá el nylon, ya que condensa humedad y puede ‘quemar’ las hojas por el efecto lupa al salir el sol.