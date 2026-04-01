Lavar la ropa de forma correcta es clave para prolongar la vida útil de las prendas. Más allá de los productos costosos, que en algunas ocasiones no suelen ser tan efectivos, existen algunos trucos caseros que nos ayudan a cuidar los distintos tipos de telas. Uno de estos consiste en aplicar vinagre al momento de realizar el lavado. Eso sí, es fundamental realizarlo de forma correcta para no perjudicar el proceso. Si se realizar de forma idónea podremos conseguir ropa con agradable aroma, más limpia y sin manchas. El vinagre tiene múltiples propiedades que ayudan a la hora de lavar la ropa. Algunas de estas son: A diferencia de los suavizantes convencionales, que a menudo enmascaran el problema, el ácido acético del vinagre desintegra las bacterias que causan el mal olor en prendas pesadas. Al sumarlo al ciclo de lavado, las toallas recuperan su capacidad de absorción y salen de la máquina completamente neutralizadas, eliminando ese rastro de humedad tan difícil de quitar. Uno de los mayores enemigos de los electrodomésticos es la acumulación de restos de jabón y sarro. El uso regular de vinagre en la colada actúa como un descalcificador natural: Para quienes conviven con mascotas, este ingrediente ofrece una ventaja competitiva: sus propiedades antiestáticas. Un chorrito de vinagre en el compartimento del suavizante relaja las fibras de la ropa, permitiendo que los pelos y pelusas se desprendan fácilmente durante el centrifugado y terminen en el filtro de la máquina, en lugar de quedar adheridos a las prendas. El vinagre es especialmente efectivo para tratar las aureolas amarillentas y el olor a transpiración en camisas y remeras. Su capacidad para penetrar el tejido permite remover el cerco de color y la acidez residual, garantizando una limpieza profunda que los jabones líquidos comunes a veces no alcanzan a resolver por sí solos. Para obtener resultados profesionales en la limpieza de prendas y el mantenimiento del tambor, es fundamental seguir un protocolo de aplicación que proteja los componentes internos del electrodoméstico. No todos los vinagres son aptos para la lavandería. Se debe utilizar exclusivamente vinagre blanco (de alcohol), que tiene un nivel de acidez de entre el 5% y el 8%. El vinagre de manzana o de vino contiene azúcares y colorantes naturales que pueden manchar las telas claras o dejar residuos pegajosos en el filtro. Según especialistas en mantenimiento de línea blanca, las medidas estándar para un lavarropas de carga media (6-8 kg) son: Una de las mayores dudas de los usuarios es si la ropa quedará con olor a vinagre. La respuesta técnica es no. Al utilizarse en el ciclo de enjuague, el olor del ácido acético se evapora completamente durante el proceso de secado, dejando las prendas con un aroma neutro a “limpio”. Aunque es un producto natural, su uso requiere seguir estas reglas de oro validadas por manuales de fabricantes: