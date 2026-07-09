La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 9 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.460, cifra que señala una diferencia de 0,34% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con los últimos días reflejando un aumento constante en su valor. Esta tendencia sugiere que la demanda por el dólar sigue en crecimiento, lo que podría impactar en la economía local si se mantiene en el tiempo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 31.03%, es menor que la volatilidad anual de 31.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).