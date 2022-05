La Mona Jiménez toca en el Obelisco: a qué hora, qué calles estarán cortadas y cómo verlo online

Este domingo 29 de mayo el cantautor de cuarteto Carlos "La Mona" Jiménez dará un show en vivo gratuito frente al Obelisco, el cual formará parte de un homenaje de la Ciudad de Buenos Aires a sus 55 años de trayectoria como artista.

Tal como informan desde la Ciudad, el show de los teloneros, la banda "Laboratorio de Cuarteto Digital" , comenzará a las 17 horas y, luego de un video de una media hora, a las 19 y con el Obelisco de fondo "sobre el cual se proyectará un mapping a dos caras con imágenes del referente del cuarteto", subirá al escenario "La Mona" para cantar todos sus hits durante 90 minutos.

Coldplay confirmó una séptima fecha y marca un nuevo récord en Argentina

Green Day en Argentina: con fecha confirmada, dónde comprar las entradas, precios y ubicaciones



"Entre los temas que podrán disfrutarse estarán los clásicos Beso a Beso, Ramito de Violetas, El Federal, y Quién se ha Tomado Todo el Vino", informan desde la Ciudad.

Respecto a la lista de temas musicales, "La Mona" dijo que, entre las más de 1200 canciones grabadas y 200 hits, eligió 22 para festejar sus "55 años de carrera con una fiesta bien arriba como se merece todo el país".

El show de "La Mona" comenzará a las 19 e incluirá todos sus hits. Fuente: Ciudad de Buenos Aires

Además, se mostró muy contento con el desarrollo del espectáculo y el homenaje de la Ciudad: "Estoy feliz, tengo contento el corazón, salta de alegría", expresó. Además, recordó cuando tocó en el Obeslico en el retiro de Julio Bocca: "Canté Balada para un Loco -rememoró- pero esta vez voy a estar con mi grupo de cuarteto, que somos 13, y vamos a hacer cuarteto", definió,

"El domingo la gente me va a dar tanta alegría que quizás se me escapa un lagrimón", sumó. Y se emocionó: "Quiero agradecer a la Ciudad de Buenos Aires por este homenaje en vida que me hacen en el Obelisco, y también a la gente, de todo corazón".

Finalmente, agregó con felicidad: "Pensar en disfrutar de estar en un lugar tan emblemático con toda la gente es muy emocionante. Además, siempre hay alguien que me va a ver por primera vez ampliando el público porque soy un viejo joven", concluyó.

"La Mona" repasará sus clásicos Beso a Beso, Ramito de Violetas, El Federal, Quién se ha Tomado Todo el Vino y más. Fuente: Ciudad de Buenos Aires.

Según informan desde el Gobierno porteño, el evento "La Mona Ba" será transmitido online y en vivo a través del portal VIVAMOS CULTURA (buenosaires.gob.ar), libre para todo el país. Asimismo, podrá verse por el Canal de la Ciudad a partir de las 18.30.

"LA MONA" JIMENEZ EN EL OBELISCO: TODOS LOS HORARIOS

Todos los horarios del show de Carlos "La Mona" Jimenez en el Obelisco este domingo 29 de mayo:

18:00 hs: show - banda telonera, "Laboratorio de Cuarteto Digital"

show - banda telonera, "Laboratorio de Cuarteto Digital" 18:30 hs: videos en pantalla de La Mona

videos en pantalla de La Mona 19:00 hs: show de la Mona

show de la Mona 20:30 hs: finalización del show

EL MAPA DE CORTES EN LA CIUDAD

La Ciudad compartió el mapa de cortes peatonales y vehiculares de la zona debido al evento:

Las calles cortadas para el paso de vehículos y sus horarios y días serán:

Corte vehicular de Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) - Desde el 27 de Mayo a las 10.00hs hasta el lunes 30 de mayo a las 9.00hs

Corte vehicular de Suipacha y Corrientes - Desde el 27 de Mayo a las 10.00hs hasta el lunes 30 de mayo a las 9.00hs

Corte vehicular de Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Suipacha - Desde el 27 de Mayo a las 10.00hs hasta el lunes 30 de mayo a las 9.00hs

Corte vehicular de Sarmiento y Esmeralda - Desde el 27 de Mayo a las 10.00hs hasta el lunes 30 de mayo a las 9.00hs

Corte vehicular de Maipú y Corrientes - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el domingo 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Sarmiento y San Martín - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el domingo 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Pte. Perón y San Martín - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el domingo 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y San Martín - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Esmeralda y Av. Rivadavia - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini - Desde el 28 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Reconquista y Pte. Perón - Desde el 29 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Av. Leandro N. Alem y Av. Rivadavia - Desde el 29 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Corte vehicular de Av. de la Rábida y Av. Rivadavia - Desde el 29 de Mayo a las 9.00hs hasta el 29 de mayo a las 23.30hs

Las calles cortadas para el paso peatonal y sus horarios y días serán: