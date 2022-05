Coldplay confirmó una séptima fecha y marca un nuevo récord en Argentina

Coldplay anunció este martes, su séptima fecha en Argentina , tras agotar en tan sólo 3 horas, las entradas de la quinta y sexta presentación en el Estadio de River Plate.

La banda británica integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion arribará al país en el marco de la gira "Music of the Spheres World Tour".

"Definitivamente, Coldplay rompe su propio récord en Argentina. Superando a The Rolling Stones e, incluso, a Soda Stéreo, que se despidió de sus fans con seis shows en el mítico Monumental, la banda liderada por Chris Martin, confirmó un séptimo show en el país" , destacó DF Entertainment, a través de un comunicado.

¡¿QUEEEEEE?!%uD83E%uDD29AGREGAMOS OTRA FECHA DE @Coldplay en Argentina %uD83E%uDE90%uD83D%uDDD3 4 DE NOVIEMBRE %uD83D%uDCCDEstadio River Plate1 y 2 de noviembre AGOTADOS25, 26, 28 y 29 de octubre AGOTADOSYa disponibles a través de https://t.co/9iB9sfq0LK pic.twitter.com/bPf45ortuh — DF Entertainment (@dfallaccess) May 24, 2022

Son argentinos, les invirtieron u$s 80 millones y ahora buscan 200 empleados en el país: como aplicar

Tigre Morado presenta su nueva carta que rinde culto a lo mejor de la gastronomía peruana

COLDPLAY EN ARGENTINA: DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA SU SÉPTIMO SHOW





Las entradas para la séptima presentación de Coldplay en Argentina en el Estadio de River Plate ya se puede comprar desde la plataforma allaccess.com.ar a partir de $8000 + Service Charge.

COLDPLAY EN ARGENTINA: CUÁNTO SALEN LAS ENTRADAS PARA SU SÉPTIMA PRESENTACIÓN EN RIVER





Las entradas para ver el séptimo show de Coldplay en Argentina el próximo 4 de noviembre de 2022 en el Estadio de River Plate parten desde $ 8000 (Platea Alta Sivori) hasta un máximo de $ 19.500 (Campo delantero).