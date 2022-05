Green Day en Argentina: con fecha confirmada, dónde comprar las entradas, precios y ubicaciones

Green Day confirmó este jueves, su regreso a la Argentina , con un único show que brindará el domingo 11 de septiembre en el Estadio de Vélez, como parte de su gira por Latinoamérica.

La banda integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool sumará la presentación del legendario Billy Idol.

"¡Green Day regresa a Argentina, junto a Billy Idol ! 11 de septiembre en el Estadio Vélez" , anunció Move Concerts, productora encargada de traer al conjunto californiano.

%uD83D%uDC9A ¡Green Day regresa a Argentina, junto a @billyidol !



%uD83D%uDCC6 11 de septiembre en el Estadio Vélez



%uD83D%uDCB3 Preventa @bbva_argentina y 3 cuotas sin interés desde el 26/5 a las 12hs. Venta General a partir del 30/5 a las 12hs.

%uD83C%uDFAB Entradas exclusivamente a través de @livepassarg pic.twitter.com/TFJ10xDVxe — Move Concerts Arg (@moveconcertsarg) May 19, 2022

La vuelta de Green Day al país, tras cuatro años de ausencia, se dará después de la primera fecha que realice en la región, pautada para el 9 de septiembre en el festival Rock In Rio con Fall Out Boy en Barra Da Tijuca, Brasil.

De esta forma, entre el 1°de junio y el 21 de octubre, ofrecerá conciertos alrededor de todo el mundo: Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Austria, Belgica, Paises Bajos, Londres, Irlanda y Estados Unidos .

Final Boca -Tigre: empezó la venta de entradas, precios, ubicaciones y cómo anticiparse a la fila virtual



Nueve Reinas se puede ver de nuevo en el cine: dónde hay que ir y cómo conseguir las entradas



Green Day en Argentina: entradas, preventa y precios confirmados





La venta de entradas para la presentación de Green Day en Argentina contará desde el jueves 26 de mayo a las 12hs, con una preventa exclusiva para clientes de BBVA , en hasta 3 cuotas sin interés.

Luego, el lunes 30, Livepass habilitará la venta general desde su sitio web: https://taplink.cc/livepassarg

CUANTO SALEN LAS ENTRADAS PARA VER A GREEN DAY EN ARGENTINA





Los precios de las entradas para ver a Green Day en Argentina parten desde $ 7600, hasta un valor máximo de $ 14.500.

Platea Alta: $ 7600;

$ 7600; Campo con acceso a cabecera: $ 9000;

$ 9000; Platea: $ 10.000;

$ 10.000; Platea preferencial: $14.500.

Green Day presenta BBC Sessions





El lanzamiento más reciente de Green Day data de 2021 y se trata del disco en vivo titulado BBC Sessions .

El álbum está compuesto de 16 canciones en las que la banda repasa varios de sus más grandes éxitos entre los que se encuentran "Minority", "When I Come Around" y "Basket Case".